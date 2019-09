Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Ha dell’incredibile la storia di Kristine Barnett (45) e dell’ex marito Michael Barnett (43), accusati di aver abbandonato la figlia Natalia Grace, quando aveva 9, a Lafayette, una cittadina nell’Indiana, per poi andarsene in Canada. Accuse che vengono respinte al mittente con un colpo di scena. Infatti i due ex coniugi (si sono lasciato poco dopo la vicenda) in un’intervista esclusiva al DailyMail Tv, affermano che in realtà pensavano che Natalia, quando è stata adottata, avesse 6, in realtà ne aveva 22 ed era malata di nanismo con problemi di deambulazione. Nonostante tutto Kristine e Michael hanno deciso di accogliere a casa la ragazza, ma da quel momento sono iniziati gli incubi. Kristine anzitutto ha negato le accuse e ha affermato che lei e Michael sono stati vittime di una frode e non solo. Natalia avrebbe cercato di uccidere diverse ...

TutteLeNotizie : Adottano una bambina convinti che abbia 6 anni ma scoprono che è una 22enne affetta da… - Giampi52654857 : @UtherPe Questo è un altro discorso, posso pure essere d'accordo che si è stanchi di sentirsi dire sempre le stesse… - Giampi52654857 : @UtherPe @ValeriaDeSimon1 @Serena57891118 Se non mi spieghi non -