Windows 10 19H2 : disponibile la build 18362.10022 : È da poco disponibile un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti Windows 10 19H2 nel ramo di distribuzione Slow: stiamo parlando della build 18362.10022. NOTA: questa aggiornamento include i miglioramenti e le correzioni della build 18362.356 (KB4515384) di Windows 10 May 2019 Update. Changelog Provides protections against a new subclass of speculative execution side-channel vulnerabilities, known as Microarchitectural Data Sampling, for ...

Windows 10 19H2 : disponibile la build 18363.385 : È da questa mattina disponibile un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti Release Preview con a bordo Windows 10 19H2: stiamo parlando della build 18363.385 NOTA: Gli Insider nel ramo Release Preview che utilizzano Windows 10 May 2019 Update riceveranno la build 18362.385. Per passare a 19H2 è sufficiente recarsi in Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Windows Update e scaricare l’aggiornamento “Windows 10, ...

Windows 10 19H2 : disponibile la build 18363.356 : È da pochissimo disponibile un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti Release Preview con a bordo Windows 10 19H2: stiamo parlando della build 18363.356. Changelog Provides protections against a new subclass of speculative execution side-channel vulnerabilities, known as Microarchitectural Data Sampling, for 32-Bit (x86) versions of Windows (CVE-2019-11091, CVE-2018-12126, CVE-2018-12127, CVE-2018-12130). Use the registry settings as ...

Windows 10 19H2 : disponibile la build 18363.329 [Agg. 100% Release Preview] : [Aggiornamento] Microsoft ha da poco aumentato al 100% l’esperienza del “cercatore” per 19H2 nel ramo Release Preview. Ciò significa che tutti gli utenti Release Preview, recandosi in Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Windows Update, dovrebbero trovare un update che prende il nome di: Aggiornamento delle funzionalità a Windows 10, versione 1909. NOTA: se il PC utilizza Windows Defender Application Guard (WDAG), ...

Windows 10 19H2 : disponibile la build 18362.10019 : È da ieri sera disponibile al download la build 18362.10019 per tutti gli utenti Windows 10 19H2 nel ramo di distribuzione Slow! Changelog Windows containers require matched host and container version. This restricts customers and limits Windows containers from supporting mixed-version container pod scenarios This update includes 5 fixes to address this and allow the host to run down-level containers on up-level for process (Argon) isolation. A ...

Windows 10 19H2 : disponibile la build 18363.329 : È da poche ore disponibile al download la build 18363.329 di Windows 10 19H2 per il 10% degli utenti nel ramo di distribuzione Release Preview! Fix di bug We fixed an issue where on devices with LTE capability, some SIM cards from certain carriers would not work correctly. We fixed several issues resulting in bugchecks on some devices. Nota di rilascio Per offrire un chiarimento su queste versioni, 19H1 e 19H2 condividono lo stesso contenuto ...

Windows 10 19H2 : disponibile la build 18363.327 : È da ieri sera disponibile al download la build 18363.327 di Windows 10 19H2 per pochi utenti nel ramo di distribuzione Release Preview. Annuncio Per un piccolo sottoinsieme di Insider (circa il 10%) nel ramo Release Preview, abbiamo abilitato l’esperienza “cercatore” per 19H2. Per questi Insider, se accedono a Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Windows Update, vedranno che è disponibile un aggiornamento di ...

