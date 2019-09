Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2019) In centodi vita ha visto cambiare il mondo, in settant’diha visto cambiare il mestiere. Ha osservato in prima linea la fine del fascismo, l’uomo sulla Luna, la caduta del muro di Berlino. Ha vissuto l’arrivo della televisione, e poi di Internet. Ma l’essenza della professione, per lui, è rimasta sempre la stessa: il giornalismo come responsabilità e come servizio. Come passione civile., giornalista e scrittore, oggicento: settantatrécon il tesserino in tasca, da un giornale clandestino durante la, fino alla più grande agenzia di informazione italiana, l’Ansa, di cui è stato direttore per quasi trent’è nato a Firenze – che lo ha festeggiato con una cerimonia pubblica a Palazzo Vecchio – nell’anno di ferro, dopo la fine della prima guerra mondiale. Al giornalismo è arrivato nel 1944, “l’anno in cui è ...

Cascavel47 : Sergio Lepri compie 100 anni: dalla Resistenza all’Ansa, oltre settant’anni di carriera. “Il giornalismo è un servi… - FQMagazineit : Sergio Lepri compie 100 anni: dalla Resistenza all’Ansa, oltre settant’anni di carriera. “Il giornalismo è un servi… - Noovyis : (Sergio Lepri compie 100 anni: dalla Resistenza all’Ansa, oltre settant’anni di carriera. “Il giornalismo è un serv… -