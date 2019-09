“Sei un angelo” Wanda Nara si mostra tutta nuda su Instragram | lo scatto è pazzesco

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 24 settembre 2019) Non perde occasione per far parlare di lei. Eccezionale e incontenibile. Anche se il mercato calcistico si è chiuso e Maurito è andato a giocare in Francia,non ha ancora finito di stupire e alzare la temperatura social. Posa completamenteper un servizio ad alto tasso erotico e lascia tutti senza fiato. Forse è sdraiata nel suo nuovo letto parigino. “Buenas noches” scrive accanto all’immagine che la ritrae di schiena senza nulla addosso. Ha un turbante di spugna tra i capelli e lo sguardo sensuale, il fondoschiena ben in vista e un braccio birichino che nasconde il seno e le intimità. In un altroè stesa tra le lenzuola con il seno nudo che si intravede. I fan restano incollati ai social in attesa di nuove immagini della bomba sexy.

