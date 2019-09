Sciopero dei trasporti | venerdì nero in tutta Italia | a rischio bus | metro e treni

Sciopero globale per il clima in 150 Paesi : al via la settimana di eventi dei Fridays for Future in vista del summit Onu : Una settimana di manifestazioni, centinaia di migliaia di studenti in piazza e 5mila eventi in tutto il mondo in attesa di un appuntamento: quello del summit Onu sul clima, in programma da lunedì a New York. Oggi è il giorno che inaugura gli appuntamenti organizzati da Fridays for Future, il movimento per l’ambiente nato intorno all’attivista svedese Greta Thunberg, che iniziò per prima con i suoi sit-it ogni venerdì davanti al ...

Germania - il governo discute il pacchetto sul clima : Sciopero dei Fridays for Future - a Berlino i manifestanti bloccano le strade – FOTO : Nel giorno in cui anche in Germania migliaia di giovani scendono in piazza per chiedere azione contro i cambiamenti climatici, il governo di Angela Merkel spera di annunciare oggi il “Piano per il clima 2030“, che i rappresentanti della sua coalizione hanno discusso in una riunione fiume durata tutta la notte. A Berlino la mobilitazione è iniziata la mattina presto con un corteo di biciclette partito da Charlottenburg verso ...

Sciopero sullo Stretto di Messina dei lavoratori dei mezzi di traghettamento Blu Jet : Sofia Dinolfo sullo Stretto di Messina oggi scioperano i dipendenti dei mezzi veloci di collegamento della società Blu Jet sullo Stretto di Messina oggi in Sciopero i dipendenti dei mezzi marittimi di Blu Jet. Si tratta degli aliscafi appartenenti ad una società del gruppo Ferrovie dello Stato che offre il servizio di traghettamento veloce agli utenti. Il motivo della decisione è legato alla richiesta, fino ad ora non ottenuta, di ...

Sciopero trasporti publici - soddisfazione della Filt Cgil per forte adesione dei lavoratori : Pescara - La Filt Cgil esprime grande soddisfazione per la forte adesione dei lavoratori allo Sciopero di 4 ore indetto contro la politica regionale dei trasporti. Nonostante alcuni deprecabili comportamenti antisindacali da parte di talune aziende con l’obiettivo di far fallire lo Sciopero, la mobilitazione indetta dalla Filt Cgil e che ha visto il coinvolgimento degli oltre duemila addetti che operano nel trasporto pubblico locale, ha fatto ...

Sciopero dei trasporti pubblici - le motivazione dell'astensione il 16 settembre : Pescara - Il trasporto pubblico in Abruzzo si ferma per 4 ore lunedì 16 settembre, numerose sono le motivazioni che costringono gli autoferrotranvieri allo Sciopero ed a manifestare contro la politica dei trasporti della Giunta Regionale sono le seguenti Sub affidamenti autolinee e assenza delle garanzie sull’applicazione del CCNL Autoferrotranvieri Ritardo sull’attuazione dei vincoli in tema di aggiudicazione delle linee TPL con relativa ...

Regno Unito : British Airways cancella quasi tutti i voli per Sciopero dei piloti : Nel primo giorno di uno sciopero dei piloti che protestano sui salari, la compagnia aerea British Airways ha annunciato la cancellazione di quasi tutti i suoi voli nel Regno Unito. “Non abbiamo altra scelta che cancellare quasi il 100% dei nostri voli“, ha spiegato il vettore in una nota. È probabile che lo sciopero colpisca decine di migliaia di viaggiatori: la compagnia opera circa 850 voli al giorno nel Regno Unito, soprattutto ...

A mezzanotte di domenica è iniziato uno Sciopero di due giorni dei piloti di British Airways - il primo di sempre : A mezzanotte di domenica è iniziato uno sciopero di due giorni dei piloti di British Airways: lo sciopero, indetto dal sindacato britannico dei piloti BALPA, è il primo nella storia della compagnia e ha già portato alla cancellazione di centinaia

Sciopero dei mezzi pubblici di venerdì 6 settembre : venerdì 6 settembre lo Sciopero del trasporto pubblico interessa Napoli e Milano dove metro, tram e bus sono a rischio. Nel capoluogo campano il personale EAV ha indetto un’agitazione di quattro ore dalle 9.05 alle 13:05, mentre a Milano lo Sciopero è stato indetto per 4 ore, dalle 18.00 alle 22.00, per il personale Atm dal sindacato Sol cobas operai in lotta. “Come Sol Cobas siamo, in definitiva, fortissimamente contrari alla solita, vecchia ...

Venerdì 6 settembre ci sarà uno Sciopero dei mezzi pubblici a Milano : Il Sindacato Operai in Lotta (SOL) Cobas ha indetto uno sciopero dei lavoratori di ATM, l’azienda dei trasporti di Milano, per Venerdì 6 settembre. Lo sciopero durerà 4 ore, dalle 18 alle 22, e – spiega un comunicato del sindacato

Lo Sciopero dei dipendenti Ryanair a settembre : Nella prima settimana di settembre sono previsti probabili disagi nel traffico aereo in tutta Europa per scioperi nel Regno Unito e in Spagna

Reddito - stop allo Sciopero della fame dei quattro navigator campani : “Siamo in grave stato di salute. Ma non ci hanno ascoltato” : “Rilevato il grave stato di salute degli scioperanti e sollecitati dalle preoccupazioni delle famiglie, nonché sotto imposizione del personale medico abbiamo deciso di porre fine allo sciopero della fame”. Così i quattro navigator campani che da lunedì 26 agosto manifestano contro il governatore Vincenzo De Luca, reo di “non firmare la convenzione” che permetterebbe l’assunzione del personale negli uffici per ...

Campania - continua Sciopero della fame dei navigator "fantasma" : Campania, continua sciopero della fame dei navigator "fantasma" Eclatante protesta dei 471 navigator della Campania, che ha visto più richieste per il reddito di cittadinanza, dove la fase due della misura rischia di non partire perché la Regione non firma la convenzione necessaria per le ...

Fine delle vacanze - controesodo da bollino rosso tra maltempo e Sciopero dei casellanti : Si concludono le vacanze estive per sette italiani su dieci. In vigore anche il divieto di transito per i mezzi pesanti fino alle 22:00