L’ennesima inutile riforma della Rai?

(Di martedì 24 settembre 2019) Il 20 ottobre si terrà un evento finalizzato a discutere una legge per cambiare la governance. L’obiettivo lo ha chiarito nei giorni scorsi il vicepresidenteCommissione parlamentare di vigilanza, Primo di Nicola: recidere il legame tra tv di Stato e partiti politici, affidare le scelte aziendali a un organismo indipendente ed elettivo, sul modello britannico, composto da docenti universitari, rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni, esperti, studiosi di media. Tale organismo dovrebbe poi nominare il consiglio d’amministrazione, che a quel punto potrebbe essere autonomo di gestire l’azienda pubblico radiotelevisiva, senza più l’ipotecapolitica.Se ne parla almeno da trent’anni, ma la verità è che ogni maggioranza politica vuole disarcionare chi gestisce la tv di Stato per metterci propri uomini ...

