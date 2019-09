Le migliori piastre per capelli

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 24 settembre 2019) I giornalisti de L’Huffpost, scelgono e raccomandano in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, L’Huffpost riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finale.Non solo ceramica, ma anche titanio, raggi infrarossi o effetto vapore. Non è mai stato così facile avere la testa a posto tutti i giorni. Anche quando non hai tempo di passare dal parrucchiere per una piega al volo. In casa, quando vuoi e come vuoi puoi avereperfetti, che durano a lungo in tutti gli spostamenti della giornata. Per scegliere la piastra giusta, servono un paio di considerazioni, perché tutto dipende dal tuo capello, da quando sia o no “domabile”. Se serve uno styling veloce (poco più di una pettinata) o un intervento un ...

