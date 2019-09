Lascia bottiglia di shampoo in auto sotto il sole | esplode e distrugge il tettuccio della

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2019) Hato unadinella sua, parcheggiata al, e quando è tornata ha trovato una brutta sorpresa: ilvettura era andato in frantumi e intorno c’erano frammenti di vetro ovunque. È quanto successo a una 19enne del Missouri, negli Stati Uniti, come ha raccontato la mamma Christine Bader Debrecht a Fox 2: “Quando Josie ha visto per la prima volta la macchina ha pensato ‘qualcosa è caduto dal cielo’ ma dopo aver ispezionato il veicolo ha notato una sostanza bianca che aveva sporcato l’intero abitacolo – ha spiegato la donna -. Siamo rimasti tutti scioccati, non avevamo idea di cosa fosse successo. Sembrava che un tornado avesse colpito l’internomacchina”. Solo quando hanno visto la confezione dello– che essendo spray era in una bomboletta – si sono accorti che era da lì ...

