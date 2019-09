Fortnite sta per ricevere il matchmaking basato sulle abilità e i bot

Evento finale Fortnite pronto a sconvolgere la mappa in vista della stagione 11? : È un Fortnite che si avvia verso la conclusione della decima stagione quello che continua a intrattenere i fan dell’immensa community costruita nel corso degli anni da Epic Games. Come di consueto il sipario che sta per chiudersi sulla stagione corrente vuol dire il possibile arrivo sulla scena di importanti novità per quanto riguarda la mappa di gioco. D'altronde il Battle Royale è riuscito a costruirsi la proprio fama anche grazie all’estremo ...

Fortnite : Epic Games risponde alle lamentele dei fan sulle modifiche delle Zone Fenditura e Cerchi della Tempesta : Recentemente Fortnite si è aggiornato alla versione 10.31, apportando così delle modifiche che non sono piaciute per niente ai fan del gioco. I Cerchi della Tempesta infatti non si chiuderanno più nelle Zone Fenditura presenti in diversi punti della mappa. La scelta di Epic Games è stata dettata dal fatto di rendere le partite più eque per tutti.Le Zone Fenditura sono comparse con l'arrivo della Stagione 10 ed hanno movimentato di molto il ...

Fortnite : centro gruppi - cerchi della tempesta e molto altro con l'aggiornamento 10.31 : I server di Fortnite nella giornata di oggi sono stati aggiornati alla versione 10.31. Vediamo insieme quali sono le modifiche ed i cambiamenti apportati al gioco.Innanzitutto per la modalità Battle Royale sono stati implementati il centro gruppi che vi consentirà di unire i vostri amici in gruppo durante la partita. Il centro gruppi sarà disponibile per quanto riguarda la versione mobile del gioco sia per Android che per iOS.Novità anche per ...

Fortnite si aggiorna con la patch 10.31 - le zone fenditure saranno escluse dalla fase finale della tempesta : Fortnite con i recenti aggiornamenti ha introdotto l'interessante meccanica della zona fenditura, aree che aggiungono un elemento di imprevedibilità e varietà al gameplay del gioco, dando quel pizzico in più per cambiare le carte in tavola dopo due anni di successo da quando il gioco è uscito conquistando il mercato.Come possiamo vedere, dunque, accovacciandoci a Palme Acquatiche ci trasformeremo in un oggetto random, mentre a Boschetto Bisunto ...

I server di Fortnite offline questa mattina per l'arrivo dell'aggiornamento 10.30 : Tempo di nuovi aggiornamenti per il popolare battle royale Fortnite. Epic Games ha comunicato attraverso Twitter che, nella mattinata di oggi, arriverà il nuovo update 10.30.Come accade solitamente, dunque, i server del gioco saranno offline per la manutenzione programmata. Nel caso specifico, i server saranno offline a partire dalle ore 10 di questa mattina.questa volta, inoltre, Epic non ha lasciato alcun indizio sulle potenziali novità in ...

Fortnite : una particolare teoria suggerisce che il Razzo lanciato nella Stagione 4 sia responsabile delle modifiche alla mappa : Durante la Stagione 4 di Fortnite i giocatori hanno assistito ad un particolare evento che ha permesso di lanciare nello spazio del gioco un Razzo. Ad evento finito però e col passare delle stagioni, sembra che questo Razzo abbia ancora un forte impatto, soprattutto sulla mappa del Battle Royale di Epic.C'è chi in tutto questo tempo ha analizzato le modifiche alla mappa e ne ha tratto una curiosa ma valida teoria. L'utente di Reddit Milioraptor ...

Destiny 2 Ombre dal Profondo vedrà l'arrivo di Pass Stagionali simili a quelli di Fortnite : Attraverso un nuovo post sul blog ufficiale di Destiny 2, il director Luke Smith, ha svelato le nuove meccaniche presenti con l'arrivo di Ombre dal Profondo, la nuova espansione che sancisce l'inizio dell'Anno 3.Il terzo anno comprenderà quattro nuove stagioni di contenuto, rispetto al precedente che ne aveva solo tre; ma la parte più interessante è l'arrivo dei Pass Stagionali. Chi vuole sarà in grado di acquistare per 10 euro un Pass che ...

I server di Fortnite offline questa mattina per l'arrivo dell'aggiornamento 10.20 : Tempo di aggiornamenti per il popolare battle royale di Epic Games, Fortnite. Il titolo sta per aggiornarsi con l'update 10.20.Gli sviluppatori hanno comunicato attraverso Twitter che i server saranno offline nel corso della mattinata di oggi, proprio per l'introduzione delle novità previste dall'aggiornamento.Nel tweet condiviso, leggiamo che il periodo di manutenzione partirà dalle ore 10 italiane, ma non sappiamo quali novità saranno ...

La patch 10.10 di Fortnite arriverà oggi - server offline questa mattina : Epic Games ha ritardato di un giorno la pubblicazione della nuova patch 10.10 del suo popolare Fortnite.L'aggiornamento, infatti, era previsto nella giornata di ieri, tuttavia gli sviluppatori hanno deciso di lanciarlo oggi, 14 agosto, a causa di alcuni problemi tecnici non specificati.Quindi, a partire dalle ore 10 di questa mattina, i server saranno offline per la solita manutenzione che precede la pubblicazione di una nuova patch. Sarà ...

I server di Fortnite offline questa mattina per l'arrivo della patch 10.10 : Tempo di aggiornamenti per il popolare Fortnite di Epic Games che nella giornata di oggi riceverà la nuova patch 10.10.Come comunicato dall'account ufficiale di Fortnite, in vista del nuovo update, il server saranno offline questa mattina a partire dalle ore 10 italiane.Il tweet di Epic, però, non svela quali saranno le novità dell'aggiornamento. Sembra che Grandi Magazzini si trasformerà in una nuova città grazie ai viaggi nel tempo della ...

Usa uno spray su distributori di benzina in Fortnite Stagione 10 : come completare la sfida del momento : Usa uno spray su distributori di benzina in Fortnite. È questa una delle tante missioni della Battaglia Reale più giocata di sempre, introdotte dai ragazzi di Epic Games con la Settimana 2 della decima Stagione. Partita il primo agosto, la nuova season ha portato con sé non solo un gigantesco veicolo dalle sembianze di un robot - il B.R.U.T.O., utilizzabile da due giocatori contemporaneamente -, ma anche un sistema di Missioni semplici e ...

Ancora Missioni per Fortnite Stagione 10 : svelati obiettivi e ricompense della Settimana 2 : Fortnite Stagione 10 è l'ultima evoluzione della Battaglia Reale più giocata di sempre. Quella che porta il marchio di Epic Games, software house americana impegnata quotidianamente per rinnovare il suo shooter costruttivo online, sulla cresta dell'onda da ormai più di due anni. La nuova season ha portato con sé una buona manciata di novità - soprattutto dopo la pubblicazione del recente aggiornamento contenuto v10.00 -, così come qualche ...

Aggiornamento v10.00 di Fortnite Stagione 10 : tutte le novità da Epic Games del 6 agosto : Fortnite Stagione 10 è entrata nel vivo da quasi una settimana, disponibile dallo scorso primo agosto su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Mac e dispositivi mobile - sia iOS che Android. E, come accade quasi sempre ad ogni cambiamento attuato dai ragazzi di Epic Games, ha subito diviso le opinioni della community. C'è chi non ha digerito l'introduzione del veicolo a forma di mech B.R.U.T.O. - abbiamo creato per voi anche una guida ...

Strage di El Paso : 20 morti - un suprematista bianco con un AK-47 ma la colpa è di Fortnite - Call of Duty e i videogiochi : "L'idea di questi videogiochi che disumanizzano gli individui in qualcosa in cui si spara ad altre persone. Ho sempre sentito che questo sarebbe stato un problema per le generazioni future. Abbiamo visto studi che dimostrano ciò che questi prodotti fanno alle persone, guardi a queste foto e come tutto è accaduto. Potete vedere azioni di questo tipo all'interno dei videogiochi e altro ancora".Parole di Kevin McCarthy, politico repubblicano che ...