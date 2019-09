Empoli | picchia ragazza sul treno e attacca agenti | preso nigeriano

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 24 settembre 2019) Federico Garau Lo straniero ha bloccaato la giovane stringendole una mano al collo e con l'altra ha infierito su di lei colpendola con pugni di inaudita violenza anche dopo averla fatta svenire. Ferito anche un passeggero intervenuto in soccorso della vittima sulPesta laa bordo di un, infierisce contro di lei, aggredisce un passeggero intervenuto per soccorrerla e reagisce contro gli uomini in divisa al momento dell'arresto ad, costringendoli all'uso dello spray urticante. Il responsabile è un 25enne di nazionalità nigeriana, che durante la mattinata di ieri si trovava a bordo delregionale operativo lungo la tratta Firenze-Piombino insieme alla compagna. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, per cause ancora da accertare in fase di indagine, l'africano ha dato in escandescenze, afferrando per il collo la 20enne e prendendola a pugni ...

