CorSport | Insigne a quota 80 Tre gol in 4 giornate Mai così dal 2012-13

CorSport : Insigne incerto per la Samp. Più probabile il ritorno contro il Liverpool : Insigne continua a seguire la tabella personalizzata per venire fuori dall’infortunio muscolare che lo ha condizionato nella partita contro la Juventus. Il risentimento ai flessori della coscia destra rimediato nel riscaldamento allo Stadium lo ha costretto a rinunciare alla Nazionale e adesso Lorenzo punta al rientro in campionato. contro la Samp non è sicuro che ci sarà. La terapia, per allora, sarà completata, ma, scrive il Corriere dello ...

CorSport : il Napoli propone a Insigne un prolungamento con ritocco verso il basso : Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe proposto a Lorenzo Insigne un prolungamento di contratto con ritocco verso il basso. Si tratta con il suo agente, Mino Raiola. All’inizio dell’estate il rinnovo dell’attaccante di Frattamaggiore ha tenuto banco, con le richieste del procuratore che chiedeva agevolazioni sui diritti di immagine, un prolungamento e il ritocco all’ingaggio. Il Napoli lavora anche al rinnovo di Younes, ...

