Con i bambini a Milano | proposte entro il 5 ottobre

Salute e alimentazione - l’allerta degli esperti : “Con la dieta vegana si rischiano danni neurologici nei bambini” : “La dieta vegana è sconsigliabile in età pediatrica, in quanto priva di vitamina B12, carente di ferro, vitamina D e calcio. La carenza di questi nutrienti può determinare alterazioni dello sviluppo neurologico del bambino, oltre che gravi anemie”. Lo ricordano gli esperti dell’Adi, Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica (Adi) che intervengono sul caso del bambino di circa due anni, figlio di vegani, ricoverato ...

Viaggiare Con i bambini piccoli (e il pancione)? Si può! : FlessibilitàPazienzaBuoni alleatiDivertimentoNo stressViaggiare con il pancione, o ancora meglio, con un neonato al seguito? Non solo si può, volendo si deve. Se la gravidanza lo permette e non vi sono controindicazioni da parte della ginecologa, girare il mondo all’avventura è un’opportunità da concedersi. Un esempio lampante? Micaela Miljian Savoldelli, classe 1988, due figli piccoli… in attesa del terzo. Da due anni ...

Carlo Conti dice no a Tale e Quale Kids : I bambini devono fare i bambini : Stasera andrà in onda su Rai1 la seconda puntata di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti in cui 13 Vip si sfidano a colpi di imitazioni. La prima puntata è stata vinta da Lidia Schillaci. Conti, intervistato dal settimanale Vero, ha svelato che nella decima puntata la giuria composta da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, sarà chiamata a giudicare le esibizioni di gente comune.\\ Il conduttore fiorentino non ...

Alimentazione - attività fisica - videogiochi : gli stili di vita adatti ai bambini seCondo gli esperti : E’ dedicata ai sani stili di vita la nuova edizione di ‘A Scuola di Salute’, il magazine digitale realizzato dall’Istituto Bambino Gesù per la Salute del Bambino e dell’Adolescente in collaborazione con Fondazione ANIA. Dopo il numero sulla sicurezza in auto, le due Istituzioni ancora insieme per contribuire alla prevenzione e alla tutela della salute di bambini e ragazzi con informazioni chiare e verificate per tutti i genitori. In questo ...

Milano - bambini Con il pasto da casa costretti a Consumarlo sulle panchine dell’atrio della scuola. I genitori : “Grave - pronti a un esposto” : costretti a mangiare il pasto da casa su una panchina, inginocchiati per terra. La fotografia scattata da una mamma all’interno del plesso di via Pescarenico dell’istituto “Gino Capponi” a Milano non lascia spazio a molti commenti. Succede dall’inizio della scuola. I loro compagni vanno a pranzo in mensa mentre per loro (otto bambini, tra cui due di prima) la scuola destina solo un angolo dell’atrio accanto al tavolo del bidello. Una decisione ...

Eventi culturali Milano : cosa fare nel capoluogo lombardo Con i bambini : Gite fuori porta o in città. Milano è una città che ha molto da offrire, anche nei suoi dintorni. Gli

Monza - BerlusConi : “Voglio portare la squadra in B”. Regalo ai bambini delle elementari : “Voglio portare il Monza in B”. Questo avrebbe detto Silvio Berlusconi ieri durante il pranzo con alcuni eurodeputati azzurri al ristorante di Strasburgo. Berlusconi avrebbe anche elogiato Carlo Ancellotti per la vittoria del Napoli contro il Liverpool e si sarebbe soffermato anche sulle ultime prestazioni del club brianzolo acquistato un anno fa, che milita in serie C. L’ex premier avrebbe rivelato di seguire spesso la ...

Che effetto fa Nevermind dei Nirvana sui bambini? Ho provato Con mio nipote : Per salvare mio nipote dalla trap ho fatto in modo che ascoltasse Nevermind dei Nirvana, ma solo perché ha il vizio ignobile di entrare nella mia stanza senza bussare: “Senti, ti ho già detto che prima di entrare in camera mia devi bussare”, gli ho detto, ma quando ‘sto mostriciattolo si fa triste dopo essere stato redarguito mi si annulla ogni fermezza, perciò lo perdono. L’ho fatto entrare e dalle casse del computer arrivava la ...

Dal 2000 in Italia sono stati uccisi dai genitori 85 bambini Con meno di un anno : Dal 2000 ad oggi in Italia i bambini con meno di un anno di vita uccisi da uno dei genitori sono stati 85, una media di almeno 4 l'anno. E' quanto emerge dall'ultimo Rapporto Eures sugli omicidi in famiglia, che ricorda come responsabili esclusivamente o quasi di questo delitto siano le madri: nell'arco di tempo in questione, l'89,4% degli omicidi di figli di meno di un anno (76 casi in valori assoluti) sono stati commessi dalle madri, il 10,6% ...

Sito internet di sesso Con animali accessibile ai bambini : la denuncia di AIDAA : Un Sito con video di sesso con animali (donne e uomini con grossi cani, cavalli, asini e altre specie animali) accessibile dalla rete con un solo clic anche ai bambini è stato scoperto da AIDAA che ha provveduto ad inviare una segnalazione alle autorità competenti chiedendone l’immediata soppressione. Il Sito oltre a migliaia di video gratuiti con scene disgustose di sesso con animali con protagonisti uomini, e donne di varia età non ...

Choc in Nigeria - bambini arrestati e abusati per presunti legami Con Boko Haram : Fino a dove può spingersi la lotta al terrorismo? In Nigeria, impegnata da un decennio a combattere i fondamentalisti islamici di Boko Haram, sembra non ci siano limiti. Secondo l’ultimo rapporto diffuso da Human Rights Watch, migliaia di bambini, il più piccolo di soli 5 anni, sono stati arresti con l’accusa di far parte del gruppo terrorista. Detenuti senza prove certe, i minori sono stati picchiati e rinchiusi, anche per anni, in carceri ...

Shaun inContra i bambini dei Punti Luce di Save The Children : Shaun, la famosa pecora divenuta famosa grazie alla celebre serie Tv e allo spin-off Shaun, Vita da Pecora – il Film del 2015, torna a incantare i piccoli con una nuova pellicola Shaun, Vita da Pecora: Farmaggedon – Il Film. In attesa dell’uscita nelle sale, prevista per il prossimo 26 settembre, la graziosa protagonista del film ha incontrato i bambini dei 24 Punti Luce di Save The Children, spazi ad alta intensità educativa situati ...

La sfida di Fondazione Telethon ai bambini : Condividere per #andarelontano : Cosa farebbe un bambino se scoprisse che donare il proprio giocattolo preferito alla ricerca scientifica potrebbe contribuire a curare un suo compagno di classe? In occasione della campagna di Fondazione Telethon #andarelontano, è stato realizzato un video, disponibile da oggi sul sito andarelontano.it e sul canale YouTube di Fondazione Telethon, che ci mostra proprio come molto spesso i bambini siano più pronti degli adulti a condividere e ad ...

Pd Roma : garantire Continuità scolastica a bambini via Cardinal Capranica : Roma – “Lo sgombero dall’ex scuola Don Calabria in via Cardinal Capranica il 15 luglio ha coinvolto interi nuclei familiari. Dei circa 300 occupanti allontanati dall’edificio molti di questi erano bambini in eta’ scolare. bambini che frequentavano regolarmente le scuole del quartiere di Primavalle e che ora si trovano ricollocati in altre zone della citta’. Le mamme di questi scolari, giustamente preoccupate ...