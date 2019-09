Un paio di cuffie sportive a meno di 1€ | provate anche voi ad accapparrarvi le Origem HS-3

Fonte : chimerarevo

(Di lunedì 23 settembre 2019) In occasione del terzo anniversario dell’azienda,propone un concorso a premi mettendo in palio ogni giono il suo modello di punta, leHS-3 adi 1€. Sono dellepensate per leggi di più...

poisonxchris : Qualcuno ha da consigliarmi un paio di cuffie buone ??? - bIuehao : -non importa se si tratti di metalcore o di pop o qualsiasi sottogenere quando dietro c'è qualcuno che si serve di… - hwanguilty : se giulia non si spiccia a venire in cucina mi metto a piangere non mi lasciare sola con un paio di cuffie e... . .. gli up10tion -