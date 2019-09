Taylor Mega-Giorgia Caldarulo | il paparazzo | “Uno show” Erica commenta

Pomeriggio 5 - Taylor Mega demolita : "È tutto uno show" - il paparazzo svela la farsa-lesbo : Al centro di Pomeriggio 5, nella puntata condotta da Barbara D'Urso su Canale 5 lunedì 23 settembre, il caso Taylor Mega-Giorgia Caldarulo e il loro presunto flirt. Dunque stanno davvero insieme. Sulla vicenda, Carmelita ha incalzato Erica Piamonte, ospite in studio, al centro di un gossip tra lei e

“Sto male”. Taylor Mega - la confessione a Mattino 5. Federica Panicucci gelata : Una notizia che ha fatto saltare sulla sedia tanti. Taylor Mega lo aveva detto qualche tempo fa e solo oggi ha deciso di parlare a cuore aperto. Taylor Mega lo ha confessato a Mattino 5: “Soffro di bulimia”, ha confermato. A Federica Panicucci spiega di non aver preferito continuare a restare in silenzio su questo suo problema per evitare di influenzare male coloro che la seguono. Taylor afferma di soffrire di bulimia da quando aveva 20 anni. Da ...

Taylor Mega bacia la ex corteggiatrice Giorgia Caldarulo : Baci e passione travolgente per Taylor Mega e Giorgia Caldarulo. La bionda tutta curve è stata pizzicata da Settimanale Nuovo con la corteggiatrice che in tv sognava di conquistare il tronista Paolo Crivellin. Sintonia e tenerezze tra le due sono evidenti.

Erica Piamonte e Taylor Mega - botta e risposta sui social : "Nessuna spiegazione da lei" - "E' inutile che fa la gelosa..." : Il triangolo hot tra Taylor Mega, Giorgia Caldarulo ed Erica Piamonte, nato dopo le foto pubblicate dal settimanale Nuovo ritraenti un bacio tra la Mega e la Caldarulo, si arricchisce di un nuovo capitolo.Erica Piamonte, ex concorrente del Grande Fratello 15, infatti, dopo lo sfogo di rabbia pubblicato sui social indirizzato a Taylor Mega, ha aggiunto altri dettagli riguardanti la questione delle foto precitate, dichiarando di non esserne mai ...

Taylor Mega : "Bisex? Non voglio etichettarmi - non faccio distinzioni tra uomini e donne" (video) : Dopo la pubblicazione delle foto in cui bacia un'ex corteggiatrice di 'uomini e Donne' (che ha suscitato l'ira di Erica Piamonte), Taylor Mega, nelle scorse ore, ha risposto, alla provocazione di un'utente che ha criticato il proprio modo di affrontare la questione:prosegui la letturaTaylor Mega: "Bisex? Non voglio etichettarmi, non faccio distinzioni tra uomini e donne" (video) pubblicato su Gossipblog.it 20 settembre 2019 16:58.