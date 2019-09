Pride Run | una parte dei ricavi verrà riservata alla beneficenza LGBT

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 23 settembre 2019)Run è videogioco tutto italiano ideato e realizzato da IV Productions, Steam Factory e Hard Ton,pubblicato su Steam per PC nella giornata del Coming Out Day - l' 11 ottobre 2019. IV Productions, Green Man Gaming Publishing e Kaleidoscope Trust (organizzazione internazionale per promuovere i diritti delle comunitàQ+ di tutto il mondo) hanno annunciato che il 10% deiderivanti dprossima vendita del videogioco ritmico/strategicoRun verranno infatti donati a sostegno di azioni nei paesi dove ancora la legge impedisce alle persone di manifestare apertamente il proprio orientamento sessuale, le proprie identità ed espressioni di genere.David Clark, Managing Director di Green Man Gaming Publishing, dice: "Da quando abbiamo fatto il primo annuncio diRun a luglio, l'obiettivo più importante per Green Man Gaming è stato di agire davvero secondo i nostri ...

