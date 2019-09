NBA – Il dottor Hewett mette paura agli Warriors | “Klay Thompson deve stare fuori 2 anni

Fonte : sportfair

(Di lunedì 23 settembre 2019) IlTimha parlato apertamente dell’infortunio di Klay, spiegando che i tempi di un pieno recupero devono essere di almeno 2o c’è il rischio di continue ricadute I Golden Statesi sono abituati all’idea di dover aspettare Klayper almeno una stagione.si è infortunato al legamento crociato del ginocchio durante gli scorsi Playoff e potrà tornare, nella migliore delle ipotesi, solo nella prossima postseason. IlTimnon è dello stesso avviso. L’esperto traumatologo, specializzato in infortuni al ginocchio in ambito sportivo, ha spiegato che per il pieno recupero servono almeno 2, oppure l’atleta rischia una pesante ricaduta: “questa non è la mia semplice opinione. La gente, vedendo quanto ho pubblicato, mi dice ‘Bene, questa è solo la tua opinione come ne esistono tante altre’. No, io mi occupo di scienza e di ...