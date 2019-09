Lo show delle verita’

Fonte : ilfoglio

(Di lunedì 23 settembre 2019) Rotten Tomatoes, il principale aggregatore di recensioni del cinema e della televisione americana, dice che l’ultimodel comico Dave Chappelle è stato tanto apprezzato dal pubblico quanto disprezzato dai giornalisti. Lo score del 99 per cento dell’uditorio dello spettacolo “Sticks and Stones” è

FranAltomare : Va bene, si perde contro le repliche di Montalbano. Lo abbiamo capito. Ma una Rai che mette contro grandi show di p… - vooidstylesss : RT @bvngtanprincess: ma dio cristo solo io mi ritrovo la gente che mi inserisce nei gruppi 'i show you my boobs' oppure 'my pics ??' su inst… - strinjiminow : RT @bvngtanprincess: ma dio cristo solo io mi ritrovo la gente che mi inserisce nei gruppi 'i show you my boobs' oppure 'my pics ??' su inst… -