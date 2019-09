La rassegna stampa di sabato 21 settembre – Le prime pagine di calcio : “Juve grandi ritorni” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa‘, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ”TuttoSport’. La rosea titola ‘trappola derby’ con riferimento alla partita di stasera Milan-Inter, partita che non ha bisogno di presentazioni. Il tecnico Giampaolo non può permettersi passi falsi dopo un inizio di stagione non ...

Le prime pagine di oggi : Le manifestazioni per il clima in tutto il mondo, l'alleanza in Umbria fra PD e 5 Stelle, e la malattia di Emma Marrone

Le prime pagine di oggi : Il voto contrario alla richiesta di arresto di un deputato di Forza Italia, le accuse dell'Arabia Saudita all'Iran, e la visita in Italia di Macron

La rassegna stampa di mercoledì 18 settembre – Le prime pagine di calcio : “Napoleone” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivare le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. In primo piano ovviamente l’impresa del Napoli che ha vinto all’esordio in Champions League contro il Liverppol, grande prestazione per la squadra di Carlo Ancelotti con l’allenatore che ha preparato la partita in modo ...

Le prime pagine di oggi : Le conseguenze sul governo della scissione di Renzi, le elezioni in Israele, e le dimissioni di Castellucci da Atlantia

Le prime pagine di oggi : Renzi lascia il Partito Democratico, gli arresti fra i capi tifosi della Juventus, e le probabili dimissioni dell'amministratore delegato di Atlantia

La rassegna stampa di lunedì 16 settembre – Le prime pagine di calcio : “Pum Pum che derby” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. La rosea titola con ‘Pum Pum che derby”, con riferimento alla giornata che si è giocata ma con la testa anche alla quarta giornata. Nella gara di ieri sera successo con fatica del Milan in trasferta contro il Verona, decide una rete ...

Le prime pagine di oggi : Il raduno leghista a Pontida, PD e 5 Stelle cercano un'alleanza per le regionali in Umbria, e le voci di scissione nel PD

Le prime pagine di oggi : Le prime trattative sulla legge di bilancio, l'attacco coi droni in Arabia Saudita, e le consuete notizie false dei giornali di destra sui migranti

Le prime pagine di oggi : I sottosegretari del governo Conte, gli arresti per i controlli sui ponti autostradali, e la riunione dei ministri economici dell'Unione Europea

Le prime pagine di oggi : Draghi fa ripartire il Quantitative Easing, i quattro lavoratori morti vicino a Pavia, e la possibile alleanza alle regionali fra PD e 5 Stelle

La rassegna stampa di venerdì 13 settembre – Le prime pagine di calcio : “Conte cala gli assi” : Continua il nostro classifico appuntamento con la ‘rassegna stampa‘, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Dopo la pausa per le Nazionali si torna in campo per la terza giornata del campionato di Serie A, un turno che si preannuncia scoppiettante e già in grado di dare importanti indicazioni per il proseguo della stagione. ...

Le prime pagine di oggi : Conte tratta con l'Unione Europea sui migranti, i voli di Stato di Salvini, e la condanna per l'omicidio di Sara Di Pietrantonio

Le prime pagine di oggi : La fiducia al Senato al governo Conte, la nomina della nuova Commissione europea, e Trump licenzia il consigliere per la sicurezza nazionale