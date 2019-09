Fine vita | la donna che ha entrambi i figli malati di Sla | “Rispetterò la loro volontà di

Commesso in Giappone. “In Italia disoccupazione senza Fine. Qui c’è amore per la collettività e rispetto delle regole” : “Sì, sono stato costretto a emigrare: dopo aver perso il mio ultimo lavoro in Italia per un anno ho cercato e fatto qualche colloquio, ma senza risultati”. Giuseppe Bonfitto ha 41 anni: è nato e ha studiato a Roma (una laurea in Lingue orientali alla Sapienza). Dopo essere rimasto disoccupato, a 26 anni ha deciso di partire e trasferirsi in Giappone. E lì vive da 15 anni, oramai, con la sua famiglia. “Qui si sta troppo bene. E se vali veramente ...

Fine vita - la Consulta verso la sentenza. La giurista traccia gli scenari possibili : “Rinvio non auspicabile. Incostituzionalità già prospettata” : La Costituzione come una “miniera di pietre preziose” dove trovare le risposte. E, a volte, anche una nuova legge come avvenuto per un altro caso lacerante quanto quello di Dj Fabo, quello di Eluana Englaro. Ma il Parlamento, investito poco meno di un anno fa dalla Consulta della responsabilità di approvare una norma sul Fine vita, si è defilato. Allo stato non esiste neanche un testo base e il tempo concesso è scaduto. E così manca ...

Il caso dell’interferenza istituzionale della presidente del Senato sul Fine vita : Foto di Andrea Ronchini/NurPhoto via Getty Images “La presidente Maria Elisabetta Casellati si è offerta di fare una telefonata informale alla Consulta per chiedere più tempo all’Aula prima della pronuncia”. Ad accendere la polemica sul divisivo tema del fine vita ci ha pensato questa volta una nota del Movimento 5 stelle, nella quale il partito di Luigi Di Maio sottolineava la necessità di risolvere per via parlamentare il dibattito sul ...

Fine vita - Casellati chiede alla Consulta un rinvio del verdetto. Cappato : “Intervenga Mattarella” : In attesa del verdetto della Corte Costituzionale sul reato di aiuto al suicidio, la presidente del Senato Elisabetta Casellati si era offerta di telefonare in via informale ai giudici per chiedere un ulteriore rinvio, che desse al Parlamento il tempo per legiferare. 'Il Manifesto' ha confermato che quella telefonata è avvenuta. Cappato a Fanpage.it: "Spero che Mattarella chiarisca che queste pressioni sono inaccettabili in una democrazia ...

Fine vita : una politica vigliacca e incompetente che fugge di fronte alle proprie responsabilità : Una classe politica incapace, vigliacca, incompetente e irresponsabile: non c'è altro modo per descrivere il caos che si è determinato intorno alla legge sul "Fine vita", dopo i richiami della Corte Costituzionale. Una questione che, in un Paese civile, meriterebbe ben altra serietà e centralità nelle discussioni parlamentari.Continua a leggere

Anticipazioni Una Vita di Fine settembre : Samuel resta senza un soldo dopo l'esplosione : Grandi novità attendono i telespettatori di Una Vita nelle puntate che andranno in onda dal 22 al 28 settembre. In tale periodo, infatti, avverrà un salto temporale di qualche mese che segnerà ufficialmente l'inizio della nuova stagione, incentrata sulle vicende di Lucia Alvarado e Padre Telmo. La cugina 'acquisita' di Celia vedrà qualcosa di sconvolgente pochi attimi prima dell'esplosione che distruggerà la Galleria Alday e che le farà aprire ...

Fine vita - M5s : “Casellati si è offerta di fare telefonata informale alla Consulta per chiedere più tempo prima della sentenza” : Si riaccende il dibattito sul Fine vita e torna a infiammarsi la polemica. Questa volta, stando a quanto scritto in una nota dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, c’è di mezzo anche la presidente del Senato: “E’ bene chiarire anche la nostra posizione su quanto emerso in ufficio di presidenza al Senato: la presidente Maria Elisabetta Casellati si è offerta di fare una telefonata informale alla Consulta per chiedere più tempo ...

MotoGP - GP San Marino 2019 : Ducati - un Fine settimana di passione. Crisi tecnica evidente - non basta la competitività solo su alcune piste : Probabilmente è stato toccato oggi il punto più basso del 2019 da parte della Ducati. La scuderia di Borgo Panigale ha concluso il fine settimana del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 con le ossa rotte, consapevole di una Crisi tecnica ormai evidente che non consente ai piloti ufficiali di competere per il podio con continuità. Il sesto posto odierno di Andrea Dovizioso (agevolato dalla caduta di Rins) è un risultato ...

Auto elettriche - Batterie usate : come si recuperano - riutilizzano e smaltiscono gli accumulatori a Fine vita : Cosa accade alle Batterie delle Auto elettriche quando il loro ciclo di vita s'avvia verso la fine? una delle domande che i lettori ci rivolgono più spesso quando parliamo di veicoli a emissioni zero. Cerchiamo dunque di dare una risposta, analogamente a quanto abbiamo già fatto su Quattroruote di settembre 2018. Il boom. Il destino degli accumulatori è un argomento di stringente attualità: come riporta la Commissione Europea nella ...

Fine vita - la lettera di Remo Cerato prima del suicidio assistito : "Politica senza coraggio" : La straziante lettera del 58enne di Germagnano (Torino) ex dipendente della Cartiera, morto due giorni fa per una grave...

Governo : Conte - ‘su Fine vita Parlamento intervenga rapidamente’ (2) : (AdnKronos) – “Quello che personalmente posso augurarmi -prosegue Conte- è che il Parlamento trovi il modo e le occasioni per poter approfondire queste tali questioni e lo possa fare rapidamente. Diversamente si arriverebbe a una pronuncia della Corte costituzionale, che -vorrei richiamare l’attenzione di tutti- chiaramente ha un raggio di azione limitato, date le sue competenze. Quindi, sarebbe auspicabile poter trovare ...

Le soap Beautiful - Una vita e Il segreto saranno trasmesse anche nel Fine settimana : Il palinsesto di Canale 5, nelle prossime settimane, cambierà i tempi di programmazione per alcune soap e telenovelas: ci sarà più spazio per Una vita, Beautiful e Il segreto. Bitter sweet-ingredienti d'amore, il grande successo dell'estate, nella settimana che va dal 9 al 13 settembre, mostrerà ai suoi telespettatori l'epilogo della storia. Ci saranno infatti le puntate finali per poi lasciare spazio a Uomini e donne, il famoso programma di ...

Amici - che Fine ha fatto Gerardo Pulli? La nuova vita e il pezzo per Emma : Gerardo Pulli oggi: ecco cosa sappiamo sul vincitore di Amici 11 Uscito il pezzo di Emma Marrone (Io sono bella), non pochi si sono chiesti chi è Gerardo Pulli. Gli affezionati al talent Amici di Maria De Filippi lo conoscono bene mentre gli altri no. O poco. Il ragazzo è balzato agli onori della cronaca […] L'articolo Amici, che fine ha fatto Gerardo Pulli? La nuova vita e il pezzo per Emma proviene da Gossip e Tv.

L'orizzontalità di Ennio De Concini - alla Fine più vita che arte : “Ma lei è sicuro di voler scrivere?” Ho 20 o 21 anni (primi anni 90) e il signore che mi lancia questa spiazzante quanto demistificante provocazione barra intimidazione è Ennio De Concini. Un grande sceneggiatore dell’età d’oro del cinema che in quegli anni chiude la carriera (inizio anni 90 - una specie di linea di confine tra la scuola dei nuovi e dei vecchi sceneggiatori, semplificando al ...