Brasile | a 8 anni uccisa per sbaglio | «Colpita dalla polizia»

Brasile - bimba di 8 anni uccisa mentre è con la nonna : “Colpo esploso dalla polizia” : Tragedia in Brasile, dove una bambina di 8 anni, Ágatha Félix, è morta dopo essere stata colpita alla schiena da un proiettile esploso da un agente di polizia durante uno scontro a fuoco nella favela Complexo Alemão, a Nord di Rio de Janeiro. La piccola stava tornando a casa con la nonna quando è stata presa forse per rimbalzo. Proteste in tutto il Paese: "Smettete di ucciderci".\\Tragedia Rio de Janeiro: una bambina di otto anni è morta ...