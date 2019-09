Borderlands 3 | che succede con il frame rate su console? - analisi comparativa

In qualche modo anche Borderlands 3 ha la sua modalità battle royale : Dato l'amore tradizionale della serie Borderlands per i riferimenti alla cultura pop e dato quanto siano diventati prevalenti i giochi battle royale negli anni dall'uscita di Borderlands: The Pre-Sequel, non sorprende che il sottogenere appaia in Borderlands 3. In Borderlands 3, potete partecipare a una missione secondaria battle royale assegnata da Moxxi chiamata Kill Killavolt.In Kill Killavolt, Moxxi vi incarica di uccidere uno dei suoi ex ...

Borderlands 3 : per Digital Foundry il comparto tecnico non convince sia su PS4 Pro che su Xbox One X : Gli esperti di Digital Foundry hanno analizzato le versioni PS4 Pro e Xbox One X di Borderlands 3 e a quanto pare neppure sulle console "premium" di Sony e Microsoft l'ultima fatica di Gearbox riesce a regalare un'esperienza perfetta.Le versioni PS4 Pro e Xbox One X permettono ai giocatori di scegliere tra due modalità grafiche differenti: la Performance Mode con risoluzione a 1080p e 60fps, e la Resolution Mode con risoluzione a 1800p e ...

Problemi di frame rate per Borderlands 3 anche su PlayStation 4 : Borderlands 3 è finalmente uscito, e ora giungono anche i primi resoconti sulle versioni console del gioco, in quanto fin ora in fiera abbiamo potuto vedere all'opera il gioco solo su PC.Ebbene, come possiamo vedere, sembra che la versione PS4 del gioco soffra di qualche problema con il frame rate. Sono stati molti infatti gli utenti che hanno lamentato una scarsa fluidità del gioco. I Problemi si presentano sia su PS4 base che sulla versione ...

Anche Borderlands 3 sarà disponibile su Google Stadia : Durante il suo Stadia Coonect, Google ha annunciato che l'attesissimo loot shooter Borderlands 3 sarà disponibile Anche su Google Stadia. Durante la conferenza è stato mostrato il simpatico trailer So Happy Together, già pubblicato tempo fa.Nel trailer possiamo vedere i Cacciatori della Cripta ballare e sparare a tempo di musica, sulle note della famosa canzone Happy Together dei Turtles, naturalmente con un motto come "Gli amici che sparano ...

Borderlands 3 : Gearbox assicura che lo studio non avrà periodi di crunch : Manca un mese all'arrivo di Borderlands 3 e Gearbox ha assicurato che il team non sosterrà il cosiddetto "crunching". In questi ultimi mesi si è sentito parlare molto spesso di questa pratica che obbliga gli sviluppatori a sostenere pesanti turni di lavoro consecutivi in modo da portare a termine un progetto per la data stabilita.Durante un'intervista, il producer di Gearbox, Chris Burke, ha dichiarato: "Non siamo uno studio che fa straordinari ...