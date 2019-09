Ascolti di domenica 22 settembre | grosse sorprese sul fronte Auditel

Ascolti TV | Domenica 22 settembre 2019. Imma Tataranni parte col botto (23.3%). Live – Non è la D’Urso 14.9% - Non è L’Arena 6.2% : Imma Tataranni – Vannessa Scalera Per problemi tecnici i dati auditel di ieri non saranno rilasciati prima delle ore 12.00. Su Rai1 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato 5.118.000 spettatori pari al 23.3% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.394.000 spettatori pari al 14.9% di share. Su Rai2 Hawaii Five – 0 ha catturato l’attenzione di 1.088.000 spettatori ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 15 settembre : Il Commissario Montalbano doppia il debutto di Live non è la d’Urso : Nello scontro diretto tra ‘Il Commissario Montalbano’ e il debutto della nuova stagione di ‘Live – non è la d’Urso‘ vince la fiction di Rai 1 che domenica 15 settembre ha mandato in onda la replica dell’episodio ‘Tocco d’artista‘ andato in onda per la prima volta nel maggio 2001 e che ha comunque conquistato 4.365.000 telespettatori e il 21.75% di share, doppiando il talk show di ...

Domenica In - Ascolti pazzeschi per Mara Venier : il botto - concorrenza polverizzata al primo colpo : C'era tanta voglia di Mara Venier. Gli ascolti di Domenica In lo dimostrano. La prima puntata della nuova stagione del contenitore di Raiuno ha ottenuto il 18,7% di share, nella prima parte, e il 19,5% di share nella seconda. Sono 2.742.000 telespettatori nella prima parte e 2.367.000 telespettatori

Ascolti tv domenica 15 settembre 2019 : Prime Time Su Rai 1 Il Commissario Montalbano - Tocco d'artista ha registrato 4.365.000 telespettatori, share 21.75%. Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha registrato 1.239.000 telespettatori, share 5.72% nel primo episodio e 1.086.000, 5.42% nel secondo. Su Rai 3 Il docufilm Genova ore 11:36 ha registrato 716.000 telespettatori, share 3.51%. Su Canale 5 Live - Non è la d'Urso, prima puntata (live e recensione), ha registrato un netto di ...

Ascolti Tv 15 settembre 2019 : i dati di Domenica In e Live-Non è la d’Urso : Ascolti tv Domenica 15 settembre 2019: tornano Live-Non è la d’Urso e Domenica In La prima serata di ieri, Domenica 15 settembre, è tornata in onda Barbara d’Urso con il suo Live-Non è la d’Urso. Una prima puntata dove non sono di certo mancati i colpi di scena. Nel pomeriggio, invece, ha fatto il suo […] L'articolo Ascolti Tv 15 settembre 2019: i dati di Domenica In e Live-Non è la d’Urso proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Domenica 15 settembre 2019. Montalbano domina con il 21.75% - Non è la D’Urso 11.08%. Parte male la Ventura (3.98%) - bene Domenica In (18.68%-19.51%) : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Domenica 15 settembre 2019, su Rai1 la fiction Il Commissario Montalbano – Tocco d’artista ha conquistato 4.365.000 spettatori pari al 21.75% di share. Su Canale 5 – dalle 21.31 all’1.21 – la prima puntata di Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 1.555.000 spettatori pari all’11.08% di share (Buonanotte: 543.000 – 13.71%). Su Rai2 Hawai Five O ha catturato ...

Domenica In - boom di Ascolti : grande successo per Mara Venier : Mara Venier riparte alla grande: trionfo di ascolti per la prima puntata di Domenica In La zia Mara è tornata ed “è ancora qua!”. Lo dice il brano di Vasco che ha accompagnato il suo ingresso nello studio di Domenica In e lo dice lei con tanto di braccia che si allargano quando canta. Il suo salotto ha riaperto le porte con atmosfere rilassanti, emozionanti e divertenti, con un ritmo che tiene alta l’attenzione perchè, si sa, ...

