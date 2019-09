25 anni di Friends e 15 di Lost | festeggiano i fan

‘Friends’ - la nota serie Tv compie 25 anni ma non invecchia : Sono passati già 25 anni da quel lontano 22 settembre del 1994 e la serie cult degli anni '90 “Friends” fa ancora parlare di sé, essendo stata fonte di ispirazione per diverse serie seguenti, per esempio “How I met your mother”. Nonostante i suoi personaggi un po’ “datati”, i temi affrontati e le situazioni rimangono le stesse dei primi anni e il riconoscersi in uno dei sei protagonisti e il farsi una sana risata sono ancora ...

“Friends” ha 25 anni - ma non li dimostra : La serie «archetipo della sitcom ottimista anni Novanta» cominciò a essere trasmessa il 22 settembre 1994, ma continua a essere popolarissima ancora oggi

Friends - compie 25 anni la madre di tutte le sitcom. Ecco i segreti del suo successo : Senza alcun dubbio Friends può essere considerata la matrice di tutte le sit-com attuali, la fonte d’ispirazione di tanti produttori che attualmente confezionano sit-com di successo (vedi How I met your mother). Friends ha saputo condensare in un unico prodotto la demenzialità nuda e cruda di una classica situation comedy, risatine di sottofondo comprese, all’esplorazione coraggiosa di temi molto seri e incredibilmente attuali (parliamo di una ...

L’eredità di Friends 25 anni dopo - punti di forza e debolezze di una comicità intramontabile : Nel 1994 David Crane e Marta Kauffman hanno sottoposto a NBC una serie sul sesso, l'amore, le relazioni, le carriere, in una fase della vita in cui tutto è possibile. E certo non potevano immaginare che a distanza di 25 anni saremmo stati ancora qui a parlarne, anzi a celebrarla quale fenomeno culturale a tutto tondo. Perché è questo che Friends è stata e che continua a essere agli occhi di chi ne ripercorre le stagioni per l'ennesima volta. ...

10 gadget per festeggiare i 25 anni di Friends : Quando un amico compie gli anni si fa una gran festa. E quando Friends, la sitcom a tema amicizia più celebre della storia, compie un quarto di secolo non si può che celebrarla alla grande. Per festeggiare il 25esimo anniversario della serie capitanata da Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Joey e Chandler – andata in onda con il suo primissimo episodio il 22 settembre del 1994 sulla NBC – abbiamo selezionato i 10 gadget a tema più ...

CHANDLER BING E I 25 anni DI FRIENDS/ Gli auguri degli attori per il "compleanno" : CHANDLER BING e il compleanno di FRIENDS: 25 ANNI fa il primo episodio della serie. Gli Easter Eggs di Google e gli auguri degli attori su Instagram.

«Friends» 25 anni dopo - 5 cose sull'amicizia e l'amore che sono uguali tra fiction e realtà : Il 22 settembre 2019 sono 25 anni dalla prima puntata di «Friends» e tutti ci sentiamo più vecchi. Vedere invecchiare i protagonisti, soprattutto gli uomini, non ci tocca quanto accettare che le puntate e le scene di «Friends» che ricordiamo tanto bene dobbiamo posizionarle almeno due decenni fa. Meglio pensare ad altro, anzi, no, meglio concentrarsi proprio su queste, le scene, i dettagli o le puntate che tanto ci fanno ...

Maratona di Friends in tv per i suoi 25 anni ed eventi in Italia : il divano a Roma - l’app ufficiale e il libro sulla serie : Per celebrare il suo venticinquesimo compleanno non c'è niente di meglio che una Maratona di Friends in tv nei giorni in cui cade l'anniversario del suo debutto, avvenuto il 22 settembre del 1994 su NBC. Certo, si dirà, la serie è in streaming su Netflix che dispone nel suo catalogo delle sue 10 stagioni ormai da anni (anche se potrebbe non acquistarne i diritti - contesi da diverse altre piattaforme - per il 2020), ma celebrare Friends ...

Ci sono delle sorprese su Google per l’anniversario di “Friends” : Il primo episodio andò in onda 25 anni fa, e il motore di ricerca ha preparato un'animazione nascosta per ogni personaggio

25 anni di «Friends» : le lezioni sulla vita imparate dagli amici del Central Perk : Joey e Chandler ci hanno insegnato...Gioite dei traguardi sentimentali altrui…Ama i tuoi amici…Rachel e Monica ci hanno insegnato che…Con Joey abbiamo imparato che…Con Phoebe abbiamo capito che…Con Ross abbiamo imparato che…Puoi superare i momenti difficili della vita…Siate tolleranti con l’irritante partner del vostro amicoCon Monica abbiamo imparato che…Con il loro tira e molla, Ross e Rachel ci hanno insegnato che…Joey ci ha insegnato ...

Friends compie 25 anni e per tre giorni invade Comedy Central - mentre il divano arriva a Roma : Friends maratona su Comedy Central dal 20 al 22 settembre per festeggiare i 25 anni A Roma il divano della serie Buon Compleanno Friends! La storica Comedy compie 25 anni e Warner Bros rilancia il marchio alla grande portando in giro per il mondo il divano della serie che sarà a Roma in piazza Barberini il 21 e 22 settembre per poi approdare anche a Lucca durante il Lucca Comics. Non solo ma esiste anche un app Friends 25 per continuare a ...

Friends compie 25 anni - 5 momenti che hanno fatto la storia : L’anniversario televisivo più importante del 2019 è molto probabilmente quello di Friends: la serie comica americana aveva fatto il suo debutto esattamente 25 anni fa, andando in onda con il suo primo episodio sulla Nbc il 22 settembre 1994. Proseguita per dieci stagioni (l’ultimo episodio nel 2004 fu fra i più visti della storia), la sitcom che aveva come protagonista sei amici newyorchesi fra i 30 e 40 anni (Rachel, Monica, Phoebe, ...

Friends : la sitcom americana compie venticinque anni e festeggia con l’arrivo dell’iconico divano arancione della serie tv in piazza Barberini : Sabato 21 e domenica 22 settembre Warner Bros. Entertainment Italia celebrerà il 25esimo anniversario dell’amata serie tv Friends – la sitcom americana diventata una dei più grandi successi nella storia della televisione – con l’arrivo dell’iconico divano arancione della serie tv in piazza Barberini (di fronte alla fontana del Tritone) a Roma. Celebrando il 25° anniversario dal suo debutto nel 1994, Friends rimane una delle serie più amate della ...

«Friends» - 10 lezioni di stile della serie tv validissime ancora oggi (dopo 25 anni) : 1. Lo stile normcore può essere very hot2. Con il long black dress non sbagli mai3. Il matchy-matchy look fa rima con vero amore4. L'eco-pelliccia va messa in evidenza5. Mini floreale + maglioncino = geek chic forever6. Di stratificare non se ne ha mai abbastanza7. Gli accessori vanno moltiplicati8. Un total look brown è sempre una buona idea per l'autunno9. Ma dove vai se uno smanicato jeans non ce l'hai...10. Il blazer e la maxigonna sono una ...