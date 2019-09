Rugby in tv | Mondiali 2019 oggi | orari | canale | programma e streaming 22 settembre

Fonte : oasport

(Di domenica 22 settembre 2019) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NAMIBIA DEIDI(INIZIO ALLE ORE 7.15 ITALIANE) Tocca finalmente agli azzurri,, domenica 22, esordire nella Coppa del Mondo di. Saranno intre sfide: alle ore 7.15 italiane Italia-Namibia, alle ore 9.45 italiane Irlanda-Scozia, ed alle ore 12.15 italiane il match Inghilterra-Tonga. Partita da vincere a tutti i costi, con bonus, per la Nazionale del CT Conor O’Shea, contro gli africani, per partire col piede giusto nella Pool B. Worlde RAI hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: l’accordo prevede la diretta tv in chiaro su Raidue delle quattro partite della fase a gironi dell’Italia ed un minimo di diciassette incontri sempre in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD, tra i quali quelli di tutta la seconda fase ad eliminazione diretta. Lo ...

