Prende il treno per un viaggio lungo e sta al telefono per 16 ore

Fonte : baritalianews

(Di domenica 22 settembre 2019) Una donna ha preso unche da Los Angeles avrebbe dovuto portarla a Seattle, in Usa. Questodura 18 ore e lei, per 16, è sempre stata al suo telefonino a parlare ininterrottamente. La donna parlava con il suo interlocutore senza curarsi degli altri passeggeri a lei vicini che protestavano e le chiedevano di chiudere la conversazione. La gente che la circondava non riusciva più a tollerare questa situazione e le ha detto in tutti i modi di smetterla ma lei ha continuato senza interrompere neanche un momento fino a che è arrivata alla stazione in Oregon dove ha trovato ad attenderla degli agenti che le hanno intimato di chiudere la telefonata e l’hanno fatta scendere dal. La signora in questione nonostante avesse prenotato il suo posto innella carrozza “quiet” cioè quella in cui bisogna stare particolarmente in silenzio non si è ...

