Moto2 | Binder trionfa ad Aragon davanti a Navarro e Marquez | Luca Marini ai piedi del

Moto2 - Risultato Qualifiche GP Aragon 2019 : Alex Marquez firma la quarta pole stagionale davanti a Fernandez e Binder - ottimo 4° Marini : Alex Marquez rialza la testa e centra la quarta pole position stagionale imponendosi nelle Qualifiche del Gran Premio d’Aragon 2019, 14° round del Mondiale Moto2 2019. Il padrone di casa iberico ha ribaltato il pronostico della vigilia firmando il nuovo record della pista di Aragon in 1’52″225 facendo la differenza specialmente nel primo settore rispetto al resto della concorrenza. Si è dovuto arrendere Augusto Fernandez, ...

Moto2 - Risultato GP Gran Bretagna 2019 : Augusto Fernandez la spunta in volata su Navarro e Binder. Out Marquez - 6° Di Giannantonio : Una delle gare più spettacolari ed emozionanti dell’anno. Il Gran Premio di Gran Bretagna 2019 della Moto2 ha regalato emozioni a non finire ed alla fine è stato lo spagnolo Augusto Fernandez a tagliare il traguardo per primo conquistando così il secondo successo stagionale dopo il trionfo di Assen. Il portacolori del Team Flexbox HP 40 ha regolato il connazionale Jorge Navarro (Speed Up) ed il sudafricano Brad Binder (KTM) rispettivamente ...

VIDEO Moto2 - GP Austria 2019 : highlights e sintesi. Binder vince davanti a Marquez - contatto tra Bastianini e Marini : Brad Binder ha vinto il GP d’Austria 2019 per la categoria Moto2, il sudafricano si è imposto sul tracciato di Spielberg precedendo Alex Marquez che ha così allungato ulteriormente in classifica generale visto che Thomas Luthi si è dovuto accontentare della sesta posizione. Luca Marini ed Enea Bastianini si sono toccati tra loro mentre era in lotta per la piazza d’onore e hanno concluso la gara nella ghiaia. Di seguito il VIDEO con ...

Moto2 - Risultato GP Austria 2019 : Brad Binder vince e si fa il regalo di compleanno - Baldassarri 4° - Marini e Bastianini si eliminano : Il Gran Premio d’Austria 2019 della Moto2 si trasforma in una grande festa. vince il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) che festeggia nel migliore dei modi il suo 24esimo compleanno e porta al trionfo la scuderia di casa, in un Red Bull Ring che si è letteralmente tinto di arancione. Secondo posto pesantissimo per Alex Marquez (Kalex EG 0,0) che scappa forse definitivamente in classifica generale a +43 punti su Thomas Luthi, mentre ...

Moto2 – Binder trionfa in casa della sua KTM - ancora un podio per Marquez : Brad Binder si aggiudica il Gp d’Austria: il sudafricano trionfa al Red Bull Ring nel gp di casa del suo team Una gara spettacolare, oggi al Red Bull Ring, con i piloti della Moto2. Tra cadute, sorpassi e colpi di scena, il Gp d’Austria incorona vincitore Brad Binder, che porta al successo la KTM, nel gp di casa del suo team, nel giorno in cui si ritira come telaista della Moto2. Una splendida vittoria per il pilota sudafricano ...

Moto2 – Gp Austria : Nagashima centra la prima pole in carriera - Binder e Chantra completano la prima fila : Il giapponese partirà davanti a tutti per la prima volta in carriera, tra gli italiani è Enea Bastianini il migliore con il quarto tempo Tetsuta Nagashima centra la prima pole in carriera, ottenendo il miglior tempo nelle qualifiche del Gran Premio d’Austria di Moto2, undicesimo appuntamento in calendario. Il giapponese del team Onexox Tkkr Sag ferma il crono sull’1:28.718, precedendo di appena 73 millesimi Brad Binder. ...

VIDEO Moto2 - GP Austria 2019 : prove libere - highlights e sintesi. Binder davanti a tutti - Marquez attardato : Binder ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Austria, tappa del Mondiale Moto2. Il sudafricano ha fatto la voce grossa nella FP2, buon quinto posto per Enea Bastianini mentre Marc Marquez ha concluso nelle retrovie. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi delle prove libere 2 del GP d’Austria per la Moto2. VIDEO highlights prove libere GP Austria Moto2: Clicca qui per ...