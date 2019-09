Milan-Inter | le pagelle dei quotidiani | disastro Rodriguez e Piatek

Highlights Milan-Inter 0-2 : VIDEO - gol e sintesi. Brozovic e Lukaku fanno impazzire Conte : E’ l’Inter di Antonio Conte ad imporsi nel derby della Madonnina contro il Milan, nel match valido per la quarta giornata del campionato di calcio di Serie A 2019-2020. I nerazzurri si sono imposti 2-0 grazie alle marcature di Marcelo Brozovic e di Romelu Lukaku, controllando l’incontro e avendo occasioni importanti anche prima delle realizzazioni. Un successo, dunque, meritato della Beneamata che ottiene il quarto successo in ...

Lukaku-Brozovic - Inter batte Milan e resta prima : Un abbraccio che spazza via le chiacchiere e regala all'Inter tre punti dall'enorme significato, una risposta a tutte le polemiche e agli ''errori'' sbandierati da Conte e Marotta. Dallo screzio negli spogliatoio nell'immediato post-Slavia (trapelato, secondo il tecnico e l'ad, con troppa facilita') al tripudio nel derby: Brozovic con una rasoiata deviata da Leao e Lukaku con una zampata di testa fanno pace, scambiandosi teneri buffetti prima e ...

Milan-Inter - Conte senza messe misure : “volevo fare bella figura. Litigio Lukaku-Brozovic? Ad averne…” : L’allenatore nerazzurro si è complimentato con i propri giocatori per il successo nel derby, tornando sul Litigio tra Lukaku e Brozovic Primo derby della Madonnina e prima vittoria per Antonio Conte, che rimane in testa alla classifica con la sua Inter dopo quattro vittorie in quattro partite. Massimo Paolone/LaPresse L’allenatore nerazzurro ha espresso la propria soddisfazione per questo risultato ai microfoni di DAZN, ...

Milan-Inter - la festa nerazzurra e la delusione rossonera : l’inchino di Lukaku e la corsa sotto la curva [FOTO e VIDEO] : Si è concluso un emozionante derby di Milano, sono scese in campo Milan-Inter che hanno dato vita ad una partita scoppiettante, 0-2 il risultato finale, continua la striscia di risultati utili consecutivi per Antonio Conte che guida la classifica con 12 punti, quattro su quattro in campionato è un ottimo biglietto da visita ed un chiaro messaggio alla Juventus. Al contrario il Milan ha ottenuto solo 6 punti e con un calendario favorevole, ...

Milan-Inter - Giampaolo bacchetta il suo Milan : “titubanti ad inizio gara - dopo lo svantaggio ci siamo disuniti” : L’allenatore rossonero ha commentato la sconfitta nel derby, pungendo i propri giocatori per l’atteggiamento tenuto in campo Serata da dimenticare per il Milan, sconfitto senza attenuanti da un’Inter apparsa superiore per gran parte della partita. I rossoneri hanno subito il gioco nerazzurro, reagendo in maniera disordinata ai gol subiti nella ripresa. Massimo Paolone/LaPresse Interrogato ai microfoni di DAZN sulla ...

L'Inter fa suo il derby e torna in testa : Brozovic-Lukaku piegano Milan : In settimana, si erano resi protagonisti di un battibecco che aveva mandato su tutte le furie Antonio Conte; oggi, Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku, insieme, stendono un Milan confusionario e maldestro nel 171esimo derby della Madonnina, realizzando i due gol decisivi che permettono alL'Inter di rim

Milan-Inter - Giampaolo : “nerazzurri superiori per esperienza” : Brutto ko in campionato per il Milan nella gara di campionato contro l’Inter, avvio di stagione deludente per il club rossonero che deve darsi una svegliata in vista delle prossime partite, ecco le dichiarazioni di Giampaolo ai microfoni di DAZN: “abbiamo iniziato la gara con qualche titubanza, poi la partita è stata equilibrata, l’Inter ha qualcosa in più sul piano dell’esperienza, il gol ha rotto ...

Milan-Inter - Salvini distrugge i rossoneri sui social : il tweet dell’ex vice-premier è velenosissimo : L’ex vice-premier ha commentato sui social la prestazione del Milan nel derby, esprimendo il proprio disappunto con parole pungenti Una partita giocata male e finita peggio per il Milan, sconfitto senza appello dall’Inter in un derby quasi a senso unico. Una prestazione davvero insufficiente, criticata duramente anche da Matteo Salvini, ex vice-premier tifosissimo dei rossoneri. Spada/LaPresse Il senatore della Lega ha sfogato ...

Milan – Inter 0-2. Con Brozovic e Lukaku i nerazzurri restano in testa a punteggio pieno. La squadra di Giampaolo è un cantiere aperto : Solida, concreta, fortissima in difesa e anche fortunata: nel derby, l’Inter lancia un segnale importante per il campionato. Gli uomini di Conte convincono contro un Milan ancora tutt’altro che convincente, grazie a un attacco di peso ma efficace, con Lukaku e Lautaro sempre pericolosi e mai statici e soprattutto con una difesa impenetrabile. “Godin è tanta roba” suggeriva un tifoso nerazzurro dagli spalti: ed effettivamente la calma ...

Milan-Inter - Lukaku stregato da Conte : “volevo un allenatore così. Scudetto? Non ho intenzione di parlarne” : L’attaccante dell’Inter ha parlato a caldo dopo il derby con il Milan, esprimendo la propria soddisfazione per essere allenato da Conte E’ stato uno dei protagonisti del derby della Madonnina, Romelu Lukaku ha chiuso il match di San Siro bissando il gol di Brozovic e stendendo un Milan alquanto opaco. Massimo Paolone/LaPresse L’attaccante belga si è già preso l’Inter, merito anche di Antonio Conte, allenatore ...

Milan-Inter 0-2 : in gol Lukaku e Brozovic - nerazzurri ancora in testa (a punteggio pieno) : I rossoneri non sfigurano ma sono costretti alla resa. Conte si aggiudica il derby e resta a +2 sulla Juventus. Pali per D’Ambrosio e Candreva e traverse per Politano e Theo

Milan-Inter 0-2 - le pagelle nerazzurre : Godin un muro - bene Lukaku e Brozovic : Si è da poco concluso il derby di Milano allo stadio Meazza tra Milan ed Inter sul risultato di 0-2 grazie ai gol di Brozovic al 49' e Lukaku al 78'. La squadra di Conte resta in testa alla classifica e vola a 12 punti, mentre il Milan rimane a quota 6. Il prossimo turno di campionato, la quinta giornata, si giocherà mercoledì, con i nerazzurri che ospiteranno in casa la Lazio, mentre i rossoneri giocheranno in trasferta nel posticipo di giovedì ...