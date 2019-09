Lollobrigida a Domenica In | ' Violentata da un mio ex | ero nuda e avevo perso conoscenza'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 22 settembre 2019) Oggi, nella nuova puntata diIn, è stata ospitata Gina. La "Lollo" ha raccontato la sua vita senza filtri, in occasione del suo 90esimo compleanno. Una vita non proprio rose e fiori quella della diva degli anni '50 e '60: infatti ha dichiarato di aver subito delle violenze da giovane da parte di un suo ex fidanzato. Per dimenticare e per sfuggire da questa terribile storia, la donna ha dovuto sposare un uomo che non amava che poi è diventato suo marito. Il racconto di Gina: 'All'epoca non potevo parlarne' Ginaha confessato una storia che ancor oggi la fa soffrire nonostante siano trascorsi parecchi anni: "L'ho nascosta per tanto tempo. All'epoca non potevo parlarne, l'ho fatto solamente oggi". La storica attrice si è sbottonata raccontando di aver subito una violenza quando era soltanto una ragazzina: "A violentarmi è stato un mio ex fidanzato, mi ...

RaiUno : ORA in onda l'appuntamento della domenica con Mara Venier e #DomenicaIn! ??OSPITI DI OGGI?? ?? @Renzo_Arbore ?? Ric… - TutteLeNotizie : Domenica In, Mara Venier scoppia in lacrime con Gina Lollobrigida: “Non so cosa darei per… - Cascavel47 : Domenica In, Mara Venier scoppia in lacrime con Gina Lollobrigida: “Non so cosa darei per avere mia madre qui un so… -