Junko Tabei | chi è la prima donna che ha scalato la cima dell’Everest | a lei è dedicato

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2019) Una sagoma colorata che saltella sulle montagne azzurre: se anche voi oggi siete stati incuriositi dal doodle di Google, sappiate che è un omaggio all’alpinista giapponesea scalare l’Everest, paladina dell’ambiente e femminista ante litteram: fondò un club di scalata per donne, il cui motto era “andiamo a fare una spedizione all’estero, da sole“. L’amore per l’alpinismo nasce quando aveva solo dieci anni, durante una escursione scolastica al Monte Nasu. Ma la sua passione non viene assecondata: la sua è una famiglia modesta, con sette figli da sfamare. In più,viene considerata una bambina fragile, dalla salute cagionevole. Tuttavia, è caparbia: si laurea in letteratura inglese e fonda un club di alpinismo per sole donne nel 1969, sfidando lo scetticismo generale e i pregiudizi di una società maschilista. Con il “Ladies Climbing ...

