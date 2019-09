Jeppe Hein e l’opera interattiva sul clima che sbarca all’Onu

Fonte : ilsole24ore

(Di domenica 22 settembre 2019) Prendere con gesti deliberati il pennello, intingerlo in un secchio di vernice blu, alzarlo sulla tela verticale inalando profondamente e quanto si esala tracciare dall'alto in basso una linea verticale. Poi un'altra e un'altra ancora. Sono le scarne istruzioni dell'artistaper la sua opera Breathe With Me, respira con me

