Difenderemo Dio | Patria e Famiglia | fatevene una ragione | dice Giorgia Meloni

Fonte : agi

(Di domenica 22 settembre 2019) "Come siamo andati in questo ultimo anno? Dal giorno della nostra nascita ci siamo dovuti sorbire questi soloni dei flussi elettorali che civano che saremmo stati fagocitati. Oggi, i sondaggi ci danno stabilmente sopra l'otto per cento, quarto partito italiano. E allora noi mandiamo una bella cartolina dall'Isola Tiberina. Sorridete!". Cosìalla festa di Atreju, scattando una fotografia alla folla dell'Isola Tiberina. "Per noi la parola data è sacra, quello che diciamo, lo facciamo, ci è stato insegnato da Giorgio Almirante", ha aggiunto. "Dio,una". Ancora: "Qualche giorno fa un bambino è morto in auto, dimenticato dai suoi genitori. Da più di un anno il Parlamento ha approvato la legge. La legge non è mai entrata in vigore perché quel genio del ministro Toninelli non ha ...

