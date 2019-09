Binotto | “E’ davvero una vittoria di tutta la squadra”

Fonte : motorinolimits

(Di domenica 22 settembre 2019) Al termine del GP di Singapore a Marina Bay, che ha visto la splendida doppietta di Vettel e Leclerc, il Team Principal della Ferrari Mattiaha parlato a caldo ai microfoni di Sky Sport F1. Una doppietta che nessuno era mai riuscito a mettere a segno a Singapore Questo non lo sapevo, bella doppietta. … L'articolo: “E’unadila squadra” MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

SWeltmeisterV : RT @dreaminhogvarts: Il rapporto Binotto-Leclerc molto da padre/figlio. A Monza, Mattia lo riprese come un figlio dopo le qualifiche e lo p… - giulyleclerc : RT @giroveloce: Charles ha 22 anni, è un ragazzo ed è un Fenomeno e un Campione. E i Campioni non accettano ragioni, vogliono vincere, sono… - Simo252525 : RT @capodanilo: @Michelevella99 @deadlinex Sto solo dicendo che si fanno polemiche inutile e Charles deve avere rispetto per il suo compagn… -