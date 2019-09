Ancora proteste | ancora lacrimogeni della polizia a Hong Kong

Hong Kong - Ancora proteste a Tamara Park : 21.36 Un giovane manifestante è stato ferito gravemente, secondo fonti attendibili, dalle percosse della polizia, sulla penisola di Kowloon, teatro di violenti scontri nei giorni scorsi. Il giovane avrebbe riportato lesioni alla colonna vertebrale o una frattura al cranio e, secondo ulteriori testimonianze, sarebbe in coma. Almeno in 40mila tra studenti superiori e universitari e lavoratori,si sono ritrovati per il secondo giorno di sciopero ...

Precari - Ancora nessuna stabilizzazione : continuano le proteste (1 Agosto) : Anche il mese di luglio 2019 è trascorso e per i Precari non vi è all’orizzonte alcun feedback da parte del Governo per la tanto agognata stabilizzazione. Dopo tre mesi, partendo dal fatidico 24 aprile 2019, si è ancora in attesa del “veicolo normativo” più veloce per dare inizio a quanto decretato tra Governo, MIUR e sindacati. Qui di seguito vi proponiamo il comunicato stampa inerente inviatoci dal professor Pasquale Vespa, ...