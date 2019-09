Lecco | 34enne resta per due giorni completamente nudo sulla Grigna | interviene il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2019) Per dueha “soggiornato” a pochi passi dalla cima della, la montagna più famosa del lecchese,. “Quando due alpinisti ci hanno allertato della sua presenza, ho pensato fosse uno scherzo”, spiega Giuseppe Rocchi, capostazione didel Soccorso Alpino. “Poi la conferma dell’equipaggio dell’elicottero“. All’arrivo dei soccorsi l’uomo, undi Seregno, paese in provincia di Monza e Brianza, ha cercato di dileguarsi. “Di essere aiutato non ne voleva sapere, nonostante si trovasseparte rocciosa. Alcuni alpinisti – continua Rocchi – presenti in zona lo hanno fermato e convinto a iniziare la discesa: era disidratato e debilitato. In ospedale non ci voleva andare, volevare lì,. Non mi è rimasto altro da fare che chiamare i carabinieri”. Ilè stato poi ...

