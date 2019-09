How to get away with murder | anticipazioni 6×02 | una verità scioccante

Fonte : lanostratv

(Di sabato 21 settembre 2019)How to get: la trama Giovedì 3 ottobre, in America, andrà in onda il secondo episodio della stagione conclusiva di How to get. Con largo anticipo, la ABC ha rilasciato la sinossi ufficiale dellache – come di consueto – anticipa gli eventi salienti della puntata. L’episodio, intitolato “Vivian’s Here”, è stato scritto da Michael Russo e diretto da Mike Smith, già alla regia di alcuni tra gli episodi più coinvolgenti del thriller giudiziario. Al centro della trama, ancora una volta, la protagonista Annalise Keating che durante un inaspettato confronto scoprirà una. La rivelazione sconvolgerà così tanto l’avvocatessa da costringerla a mettere in discussione tutto ciò che aveva creduto di sapere fino a quel momento. Sebbene, durante il primo episodio, sia già stato annunciato un consistente salto temporale, ...

hellodetective_ : Avoja,Chicago fire,how to get away with murder,non so perché ma l'ultima puntata di scandal(non avevo il coraggio d… - rorosaunt : How to Retire in Costa Rica With a Pensionado Visa - badtasteit : #HowtoGetAwaywithMurder 6: #KelenColeman e #WilliamRMoses entrano nel cast -