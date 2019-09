Come funziona la donazione del midollo osseo e perché donarlo

Fonte : wired

(Di sabato 21 settembre 2019) (foto: Yoshiyoshi Hirokawa/Getty Images) Una terapia salvavita e una compatibilità di solo 1 su 100 mila. Basterebbero questi due dati per spiegare le ragioni dietro la campagna Match it now per le donazioni dele cellule staminali ematopoietiche. Una settimana di eventi al via dal 21 settembre, in occasione del World Marrow Donor Day. L’Italia partecipa con eventi sparsi in tutto il paese (sul sito della campagna la mappa con tutte le piazze che aderiscono all’iniziativa) per chiamare a raccolta nuovi possibili donatori.ce n’è un continuo bisogno eserve prepararsi ai bisogni che potremmo avere in futuro, ricordano dal Registro italiano donatori di(Ibdmr), promotore dell’evento insieme al Centro nazionale trapianti, alla Federazione Admo, alla Federazione Adoces, e all’associazione Adisco. Cosa si dona e? La ...

