Trezzano sul Naviglio | forte esplosione in una fabbrica | tre feriti

(Di venerdì 20 settembre 2019) Oggi, venerdì 20 settembre alle ore 15:45, si è verificato l'ennesimo incidente su lavoro in Lombardia. Asul, alle porte di Milano, si è verificata un'in un capannone, causando un grosso incendio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi. Fiamme alte in unadi cannabis light Si è verificata prima unadeflagrazione, poi un incendio con fiamme alte dieci metri. È quanto accaduto alle porte di Milano, in un capannone di unache lavora con solventi. Lain questione è la Tree of light, che produce cannabis light. Laè sita in via Edison n. 36 a. Sul posto sono giunti tempestivamente i soccorsi, sia per domare le fiamme che per prestare i primi aiuti agli operai coinvolti nell'incidente....

