Sciopero globale per il clima in 150 Paesi | al via la settimana di eventi in vista del

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2019) Unadi manifestazioni, centinaia di migliaia di studenti in piazza in attesa di un appuntamento: quello del summit Onu sul, in programma da lunedì a New York. Oggi è il giorno della manifestazione che apre i sette giorni di appuntamenti organizzati da Fridays for Future, il movimento per l’ambiente nato intorno all’attisvedese Greta Thunberg, la prima a protestare ogni venerdì davanti al parlamento di Stoccolma. In tanti sono già scesi per le strade in Australia, Thailandia, Indonesia ed India, dando inizio allo ‘’. Manifestazioni e cortei sono in programma in 150del mondo, inclusi Giappone, Filippine e Birmania. E il clou è previsto proprio a New York, dove Greta guiderà le manifestazioni: a oltre un milione di studenti è stata garantita la ‘giustificazione’ dalle autorità, potranno saltare scuola senza ...

