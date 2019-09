LIVE Laver Cup 2019 in DIRETTA | Tsitsipas-Fritz 1-0 | break per il greco!

Fonte : oasport

(Di venerdì 20 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-0 Ottima prima econfermato! 40-30 Grande scambio e grande difesa diattacca di diritto e dopo tre colpi offensivi, chiude con lo smash. 30-30 Diritto in attacco e il greco si carica. 15-30 Primo ace anche per. 0-30 Altro errore di diritto per l’Europa. 1-0! Diritto lungo e buon partenza per il30-40 L’americano vince la sfida sulla diagonale di rovescio. 15-40 Ace per. 0-40 Che partenza delContropiede di rovescio e tre palle! 0-30 Diritto in rete per l’americano. 0-0 Si parte a Ginevra! Batte! PRIMO SET 19.12 Si parte con il riscaldamento del terzo singolare della prima giornata! 19.10 Ecco in campo! 19.08 Il circuito ATP proseguirà in Asia: i prossimi tornei, si disputeranno a Zhuhai e Chengdu. 19.05 Tutto è pronto ...

Eurosport_IT : Federer aiuta Nadal a sistemarsi la giacchetta... Questa la dovevamo ancora vedere???? Tutta la Laver Cup LIVE su E… - zazoomblog : LIVE Laver Cup 2019 in DIRETTA: Tsitsipas-Fritz 0-0 in campo il terzo singolare di giornata! - #Laver #DIRETTA:… - OA_Sport : LIVE Laver Cup 2019 in DIRETTA: Roger Federer impegnato in doppio, c’è Tsitsipas contro Fritz -