L' ex bianconero Allegri possibile sostituto di Zidane al Real Madrid RUMORS

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 20 settembre 2019) Gran parte delle big europee non stanno di certo entusiasmando in questo inizio stagione: il Manchester City sembra arrancare in Premier League mentre il Liverpool, nella prima giornata di Champions League, ha subito una sconfitta contro il Napoli di Ancelotti. In Spagna invece il Barcellona non ha di certo brillato contro il Borussia Dortmund, mentre a sorprendere maggiormente è il tonfo delin Champions League contro il Paris Saint Germain, La squadra allenata daha subito una pesante sconfitta contro la squadra di Tuchel per 3 a 0, mettendo quindi in discussione la panchina del tecnico francese. Come scrive il noto giornale sportivo Marca, sarebbe infatti a rischio la permanenza disulla panchina del, comepotrebbe clamorosamente essere scelto un ex tecnico, che in cinque anni di Juventus ha dimostrato di essere un vincente. ...

