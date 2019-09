La profezia dei due papi

Fonte : preghiamoinsieme

(Di venerdì 20 settembre 2019) ACQUISTA LIBRO SU AMAZON Che cosa ha a che fare con le vicende attuali della Chiesa una beata mistica di due secoli fa, Katharina Emmerick, che vide la coesistenza di due? E perché a Fatima la veggente Lucia parlò del santo padre e di un vescovo vestito di bianco percepiti contemporaneamente come in uno specchio? E quanto le antiche profezie di Malachia fanno realmente riferimento ai pontefici dei nostri giorni, che da lui vengono definiti “gli ultimi”?In questo excursus documentatissimo le più significative rivelazioni relative ai tempi che stiamo vivendo vengono presentate in ogni dettaglio, mostrandone le strette correlazioni e chiarendone i risvolti.In particolare, risultano di stupefacente attualità le profezie e le apparizioni mariane più recenti: da quelle italiane di Tre Fontane e Civitavecchia, a quelle europee di Amsterdam e ...

vitobarile : @DarioBallini Questa tuttavia non è profezia ma una semplice analisi dei dati storici è dal 2015 che colleziona solo rovesci - mimlep : 20.09.2019: che data è? Una profezia Maya o cosa? Non mi potete far uscire contemporaneamente il nuovo singolo di… - giuseppescavo4 : RT @MonsDiBruno: Con le sue opere che sono il compimento di ogni profezia, oracolo, promessa, giuramento del Padre e tutto sigilla con la r… -