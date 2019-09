Giorgio Ciaccio gurisce dal tumore e canta per la moglie e il figlio VIDEO

Fonte : direttasicilia

(Di venerdì 20 settembre 2019) Guarisce dale dedica una canzone allae allaletto. Èex parlamentare siciliano del Movimento 5 stelle che ha scritto una canzone colma di gioia e di voglia di vivere al termine di un lungo percorso di guarigione dal cancro. (VEDI ILIN FONDO ALL’ARTICOLO) Una storia ricca di emozione è quella di, ex deputato regionale siciliano e oggi collaboratore parlamentare all’Ars del gruppo pentastellato. La sua canzone, scritta dopo essere guarito dal cancro, pubblicata su Youtube ha già registrato migliaia di visualizzazioni e sta commovendo il mondo del web. Si chiama «Una canzone semplice» ed è dedicata allae al piccolo bimbo, nato proprio in quei momenti difficili della sua vita, mentre stava lottando contro qual brutto male. “Non sono unnte, non sono un musicista. Ho realizzato questoper le ...

