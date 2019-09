CETA | Coldiretti | anniversario flop con -32% di export di Parmigiano

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019) “Crollo devastante delle esportazioni di Grana Padano eReggiano in Canada che si sono ridotte praticamente di 1/3 (-32%) scendendo a soli 1,4 milioni di chili nel primo semestre del 2019, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente“: è quanto emerge da una analisi dellasulla base dei dati Istat divulgata a due anni dell’entrata in vigore in via provvisoria dal 21 settembre 2017 dell’accordo di libero scambio tra Unione Europea e Canada (), nonostante sia stato ratificato ad oggi da appena 15 Paesi Europei su 28. “Come prospettato, la diffusione del falso Made in Italy ha ridotto lo spazio ai prodotti originali dall’Italia e lo dimostra – sottolinea la– il fatto che il Canada festeggia l’con la produzione nel primo semestre del 2019 di ben 6,3 milioni di chili di falsoReggiano (Parmesan), in aumento ...

