Un ulivo per i bambini che soffrono

(Di giovedì 19 settembre 2019) Un piccolonei Giardini Vaticani ricorderà «la lotta per la vita di tutti imalati, ricoverati nei reparti di oncologia in tutto il mondo». A portarlo personalmente a Papa Francesco sono stati ventisetteche stanno vivendo giorni difficili, tra paura e speranza, nel policlinico San Matteo di Pavia. Per ciascuno di loro il Pontefice ha avuto un abbraccio e una carezza. Non lo dimenticheranno: non ha certo fretta il Papa quando incontra imalati e disabili, i loro familiari e le persone che li assistono. Un’attenzione che, confidano i più grandicelli, «ce la portiamo dietro quando, da stasera, rientriamo nella stanza di ospedale». Papa Francesco Un incoraggiamento a proseguire la loro missione il Papa ha poi rivolto ai comboniani dell’Associazione servizio emigranti e profughi, attiva in prima linea da cinquant’anni. E a Francesco ...

