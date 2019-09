Fonte : agi

(Di giovedì 19 settembre 2019) È andata “bene” la cena convocata da Mara Carfagna in un ristorante romano per discutere di politica e della nuova fase che si è aperta. È andata bene, in particolare perché “ha dimostrato che in Forza Italia siamo in tanti a non volerci arrendere”. La deputata id Forza Italia lo racconta la cena in un'intervista a La Stampa di Torino nella quale sottolinea che la frase più ripetuta a tavola è stata: “Svegliamoci, ricominciamo a fare politica, smettiamo di regalare gli elettori agli altri”. Della cena Berlusconi è stato avvertito “prima e anche dopo” e “ha ben colto lo spirito dell'iniziativa” che “non era una congiura carbonara”. I convitati comunque si rivedranno “magari per allargare”, ma non certo la corrente, perché “in un partito quotato sotto il 10 per cento, più che una corrente sarebbe uno spiffero” prospettiva “che non mi interessa” chiosa Carfagna. L'obiettivo, semmai, è ...

Agenzia_Italia : 'Renzi? Un competitor che vuole indebolirci. Con lui neanche un caffè', dice Carfagna - MattiaGallo17 : RT @Agenzia_Italia: 'Renzi? Un competitor che vuole indebolirci. Con lui neanche un caffè', dice Carfagna - Ultron65 : RT @Agenzia_Italia: 'Renzi? Un competitor che vuole indebolirci. Con lui neanche un caffè', dice Carfagna -