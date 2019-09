Moto2 | il Team Speed Up di Fabio Di Giannantonio fa ricorso per il successo di Fernandez

Fonte : oasport

(Di giovedì 19 settembre 2019) Il GP di Misano di, nei fatti, ancora non è terminato. Ci si trova alla vigilia del weekend di Aragon (Spagna), 14° round del Mondiale 2019, ma l’ordine d’arrivo della classe intermedia risalente al precedente fine settimana fa discutere. Ildello spagnolo Augusto, davanti aDi, è ancora al centro dell’attenzione per via della manovra aggressiva in pista dell’iberico, ritenuta legale dalla Direzione Gara dopo la convocazione dei due piloti. A causa però di un’errata comunicazione, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ilUp è stato ufficialmente informato della mancata sanzione a carico dinon nelle ore susseguenti al GP in Italia, bensì in terra spagnola. Per questo motivo la squadra ha deciso di presentarecontro la decisione di assegnare ilal centauro del FLEXBOX HP ...

