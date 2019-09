LIVE Cluj-Lazio calcio | Europa League 2019 in DIRETTA | primo impegno in Romania per i

Fonte : oasport

(Di giovedì 19 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti alladi, match valido per la fase a gironi dell’di, che si svolgerà alle ore 18.55 presso lo Stadionul Dr. Constantin Rădulescu (). Il direttore di gara sarà il polacco Daniel Stefanski, i connazionali Marcin Boniek e Dawid Igor Golis saranno rispettivamente il secondo e il terzo uomo. Tra i Campioni die i detentori della Coppa Italia non ci sono precedenti allo di match UEFA. Ilnella passata stagione ha vinto il suo quinto Campionato rumeno, nonchè il secondo consecutivo. Quest’anno la squadra di coach Petrescu si è ben comportata nelle qualificazioni dell’: ha iniziato con una sconfitta per 1-0 contro l’Astana, ma si è comunque qualificato grazie al 3-1 della gara di ritorno, nei turni successivi le ...

