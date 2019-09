Estorsione tra giovanissimi | arrestato un 16 enne

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 19 settembre 2019) Mariagiulia Porrello I carabinieri di Varese hannoil giovane in flagranza di reato. Da ulteriori indagini è emerso che l’adolescente nel corso dell’anno avrebbe estorto in totale 800 euro alla sua vittima, un ragazzo più piccolo Estorsore a sedici anni. I carabinieri della stazione di Varese lunedì hannouno studente adolescente di origini senegalesi con l'accusa didi denaro ad un ragazzo più giovane. I militari hanno bloccato il sedicnel corso di un predisposto servizio di polizia giudiziaria scaturito da attività info – investigativa. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato. Il giovane è stato fermato in centro a Varese, mentre era nell’atto di farsi consegnare, sotto minaccia verbale di violenza psicologica e approfittando della condizione di disagio psichico della vittima, la somma contante di 50 euro da un ragazzo più piccolo di ...

