Di Stefano M5S “Renzi ha fregato Zingaretti | non mi fido del PD”

Governo - Di Stefano : “Renzi? Ha fregato Zingaretti - non il M5s. Io non mi fido né di lui - né del Pd - né della Lega” : “Renzi e il suo nuovo partito? Ha fregato Zingaretti, perché di fatto gli ha fregato un paio di ministri e dei sottosegretari. Non ha certo fregato noi del M5s, se è vero che sosterrà il Governo Conte bis. Lo dico sinceramente: io non mi fido né del Pd, né di Renzi, né ovviamente della Lega“. Sono le parole del sottosegretario M5s agli Esteri, Manlio Di Stefano, ospite di 24 Mattino, su Radio24. E aggiunge: “L’unica cosa ...

Stefano Bonaccini e il voto a gennaio per salvare il governo. Pd-M5s - lo scambio tra Emilia e Calabria : Il patto civico tra Pd e M5s è un complicato mosaico di tessere che parte dall'Umbria e tocca altri due snodi fondamentali: Emilia Romagna e Calabria. Forse, la prima tappa è proprio la più semplice da assemblare visto che sia il Pd uscito a pezzi dal regno della zarina Catiuscia Marini sia i 5 Stel

Atlantia - Di Stefano (M5S) : via le concessioni autostradali : Il deputato M5S e sottosegretario agli Esteri del primo governo Conte a 24Mattino su Radio 24: «Non è possibile avere dei monopoli senza obblighi di reinvestire in manutenzioni»

Rousseau - il M5s diviso. Di Stefano : "Ecco perché voterò sì". Paragone : "No all'accordo" : Le sorti del nascente esecutivo nelle mani degli attivisti dei 5 Stelle. E molti dirigenti si schierano. Airola, Di Stefano...

Governo e grandi manovre : vertici M5s e PdDi Stefano : Rousseau avrà conseguenze : In corso la riunione dei pentastellati con Di Maio. Manlio Di Stefano: "Se Rousseau dirà no all'esecutivo giallorosso ne trarremo le conseguenze". In tarda mattinata Zingaretti riunirà la cabina di regia Dem.

Governo : Stefano - ‘Conte tenga a freno continui diktat M5S’ : Roma, 30 ago. (AdnKronos) – “Il Presidente Conte deve tenere a freno i continui diktat del M5S e presentare presto un Governo di qualità nei nomi e nei programmi. #GovernoContebis”. Lo scrive su twitter Dario Stefano, vicecapogruppo Pd al Senato. L'articolo Governo: Stefano, ‘Conte tenga a freno continui diktat M5S’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Pd e M5s - nessuno li vuole al governo - neppure gli esponenti : "Unione forzosa" commentano Airola e Di Stefano : "Il M5S sta vivendo lo stesso scossone avuto con la Lega. Per me Lega e Pd pari sono. L'importante è che il Paese cominci a parlare la stessa lingua del Movimento". Cosi Manlio Di Stefano, sottosegretario M5S agli Esteri, commenta il quasi matrimonio tra Pd e M5s. Di Stefano lo fa proprio all'uscita

Crisi governo - Di Stefano (M5s) : “Pronti al voto ma dopo taglio parlamentari. Salvini? Pagherà - come è successo a Renzi e a Berlusconi” : “Noi del M5s siamo assolutamente pronti al voto, ma la prima cosa che si deve fare, per rispetto degli italiani, è il taglio dei parlamentari. Sono stati già fatti tre passaggi parlamentari e manca solo il quarto, che si fa in due ore d’Aula perché non si può neanche emendare”. Così il sottosegretario M5s agli Esteri, Manlio Di Stefano, risponde al giornalista di Radio Radicale, Lanfranco Palazzolo, sugli intenti dei 5 Stelle ...