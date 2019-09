Clima | vertice Onu a New York | il Brasile escluso dai relatori

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2019) Tutto pronto a Newper ilOnu sulche si terrà lunedì prossimo e che è stato convocato dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il governo brasiliano è statodalla lista dei: “Ilnon ha presentato alcun piano con iniziative per migliorare il suo impegno” per l’ambiente, ha dichiarato Luis Alfonso de Alba, rappresentante di Guterres per l’organizzazione dell’evento. I vasti incendi in Amazzonia saranno uno dei temi inclusi nell’agenda dell’incontro, in cui presenteranno le loro proposte Francia e Gran Bretagna, tra gli altri Paesi. “Non c’è più tempo per i discorsi, dobbiamo concentrarci sull’azione”, ha detto De Alba, spiegando perché è stato deciso di escludere la delegazione brasiliana dalla lista di 63 nazioni che presenteranno i loro programmi con ...

RegioniAmbiente : - RegioniAmbiente : - robadigioppo : Vertice Onu sul clima: accelerare la transizione verso un futuro più pulito e più verde - Greenreport: economia eco… -